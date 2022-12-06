تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، الدعوة الموجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماع المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال43 والتي ستعقد في مدينة الرياض بتاريخ 9 ديسمبر 2022.

وقام بتسليم الرسالة لسموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

حضر اللقاء رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة المستشار محمد شرار ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد السفير أحمد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.



