تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشميةتتعلق بالعلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وقام بتسليم الرسالة لسموه سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت صقر ابوشتال.

حضر اللقاء رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة المستشار محمد شرار ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد السفير أحمد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.