وجه النائب حمدان العازمي، سؤالا ًإلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤن المرأة والطفولة مي البغلي، قال في مقدمته، إنه خلال ازمة كورونا ومع تطبيق الاشتراطات الصحية وتنفيذ الاغلاق التدريجي لبعض الأنشطة ومنها الافراح والمناسبات الاجتماعية ومن ثم اغلاق صالات الافراح بشتى أنواعها ، الا انه ورغم عودة الحياة الى طبيعتها لم يتم إعادة فتح بعض الصالات التابعة للجمعيات التعاونية والتي أسست من أموال المساهمين وتم سحب ادارتها من الجمعيات التعاونية الى وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

- كم عدد صالات الأفراح التي لم يعاد تشغيلها عقب أزمة كورونا؟

-ما سبب استمرار إغلاقها؟

-ما سبب سحب إدارة صالات الافراح (المؤسسة بأموال المساهمين) من الجمعيات التعاونية الى إدارة تنمية المجتمع بالوزارة؟

-عقب سنوات من تنفيذ قرارات سحب إدارة صالات الافراح من الجمعيات التعاونية.. يرجى تزويدي بحجم التغيير الحاصل في إدارة هذه الصالات من قبل الوزارة وهل زادت أرباح هذه الصالات بعد سحبها ؟ مع تزويدي ببيانات رسمية تدعم الإجابة .