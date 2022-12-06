ألاء خليفه

عقد مجلس الجامعات الحكومية اجتماعه رقم (2022/4) برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك صباح يوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022، في مبنى وزارة التعليم العالي.

وفي بداية الاجتماع ألقى الوزير د.حمد العدواني كلمة أكد فيها بأن المجلس سيستمر قدما في تنفيذ سياسته وأهدافه الموضوعة في إضفاء الركائز الأساسية للتعليم العالي الحكومي، بخطى ثابتة ومدروسة ، من خـلال دعـم المؤسسات التعليمية، وتطوير نظام التعليم العالي لإعداد الشباب ليصبحوا أعضاء فاعلين يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطنية، من أجل تحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية دولة الكويت( 2035 ).



ومن جهته صرح الأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية بالإنابة الدكتور صبيح المخيزيم ببيان رسمي، أن المجلس ناقش في اجتماعه البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث صدق المجلس على محضر الاجتماع رقم (3/ 2022) الذي عقد بتاريخ 22/ 9/ 2022، كما اطلع على تقرير متابعة قرارات المجلس في اجتماعه رقم (3/ 2022) الذي عقد بتاريخ 22/ 9/ 2022.

وأشار المخيزيم أن المجلس اطلع وناقش في اجتماعه عدة مواضيع منها على سبيل المثال لا الحصر مناقشة تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة، والشروط والمعايير والإجراءات المرفقة لاختيار المرشحين لمنصب مدير الجامعة، واعتماد الإعلان عن شغور منصب مدير جامعة الكويت.

وأفاد الدكتور صبيح المخيزيم أن مجلس الجامعات الحكومية اعتمد مشروع ميزانية جامعة الكويت للعام المالي (2023/2024) المقترحة من مجلس الجامعة، وتكليف جامعة الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القانون رقم (31/1978)، كما اعتمد المجلس مشروع ميزانية جامعة عبد الله السالم للعام المالي (2023/2024) المقترحة من مجلس الإدارة التأسيسي، وتكليف مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبد الله السالم باتخاذ الاجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القانون رقم (31/1978).

وذكر الأمين العام أن المجلس أحيط علماً بما تضمنه التقرير الدوري الثاني لأعمال مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبد الله السالم واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن بما من شأنه ضمان تحقيق ما تهدف إليه الدولة من استقبال جامعة عبدالله السالم لأول دفعة من طلبة الثانوية العامة في العام الجامعي (2023-2024) ، كما تم تكليف مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبد الله السالم بتقديم تقرير بالخطوات التفصيلية والتنفيذية لإنشاء جامعة عبد الله السالم بما في ذلك الرسالة والرؤية والاهداف والدراسة الأكاديمية والبرامج الدراسية والتخصصات التي ستطرحها الجامعة في العام الجامعي (2023-2024) والمراحل التنفيذية والمتطلبات البشرية (الهيئة الأكاديمية – الهيئة الإدارية).