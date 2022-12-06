أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم الثلاثاء، السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها بدخول قطر دون الحاجة للحصول على بطاقة (هيا) لغير حاملي تذاكر المباريات وذلك عبر منافذ الدولة المختلفة.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء القطرية (قنا)، ان مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي القادمين الى دولة قطر جوا سيتمكنون من الدخول دون اشتراط التسجيل عبر منصة (هيا) اعتبارا من اليوم.

وبالنسبة للقادمين عبر المنفذ البري باستخدام الحافلات أوضحت الوزارة أن التنقل عبر الحافلات سيكون متاحا لجميع المسافرين عبر المنفذ كما هو في الاحوال الاعتيادية وسيتم تخصيص المواقف للزوار دون رسوم.

وذكرت انه بإمكان القادمين من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي عبر المنافذ البرية بواسطة مركباتهم الخاصة الدخول الى البلاد اعتبارا من الثامن من الشهر الجاري وسيتوجب عليهم التقديم على التصريح عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني خلال مدة لا تقل عن 12 ساعة قبل موعد السفر دون اشتراط دفع رسوم تصريح الدخول المسبق للمركبات.

وأكدت الوزارة ان هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الدولة لإتاحة الفرصة للزوار من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي للاستمتاع بالأجواء المصاحبة لمباريات بطولة كأس العالم (قطر 2022) خلال الفترة المتبقية من البطولة والانضمام الى مئات الآلاف من المشجعين في الملاعب ومناطق المشجعين المخصصة ومناطق المشاهدة لتشجيع ألمع لاعبي كرة القدم في العالم.

وشددت على ضرورة تسجيل المشجعين الراغبين في حضور المباريات عبر منصة (هيا) الإلكترونية.