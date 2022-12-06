صدر مرسوم بترقية 70 ديبلوماسيا في وزارة الخارجية، وتضمن المرسوم ترقية 24 وزير مفوض إلى درجة سفير، كما تضمن ترقية 46 مستشارا إلى درجة وزير مفوض.

وجاء في المرسوم:



مادة أولى: يرقى من درجة وزير مفوض الى درجة سفير كل من:

1 - خالد بدر ثويران المطيري

2 - أحمد خالد عبدالله الجيران

3 - قصي راشد عبدالله الفرحان

4 - طارق عبدالله مجبل الفرج

5 - حسن محمد صالح زمان

6 - عمر احمد محمد مراد الكندري

7 - راشد فالح راشد الهاجري

8 - مالك حسين محمد الوزان

9 - يوسف عاشور يوسف الصباغ

10 - د.راشد حماد حمود العدواني

11 - ابداح مقعد مناحي الدوسري

12 - صلاح حمدان دهام السيف

13 - عبدالله محمد عبدالله الموعد

14 - محمد مفلح عبدالله الجديع

15 - مشعل مصطفى جاسم الشمالي

16 - محمد فيصل عجيل المطيري

17 - محمد فهد موسى المحمد

18 - أحمد عبدالرحمن احمد البكر

19 - خالد فلاح خلف المطيري

20 - خالد احمد فهد الشامي

21 - سالم يوسف فهد الحمدان

22 - فيصل غازي معاش المطيري

23 - وائل يوسف عبيد العنزي

24 - عثمان داود عثمان الداود

مادة ثانية: يرقى من درجة مستشار إلى درجة وزير مفوض كل من:

1 - طلال عبدالسلام صالح الهزاع

2 - حمد عثمان حمد بن عيدان

3 - عبدالله عبدالرحمن احمد الشطي

4 - عبدالله سليمان ماجد الشاهين

5 - زياد ابراهيم محمد الأنبعي

6 - أنس طالب علي معرفي

7 - نواف عبداللطيف سليمان الأحمد

8 - سالم خليفة محمد المزين

9 - نواف نافع مطر العنزي

10 - طلال راشد عبدالعزيز المنصور

11 - سالم راشد عوض الشبلي

12 - مشعل عبدالمحسن محمد السعيد

13 - تهاني راشد فهد الناصر

14 - عادل عبدالوهاب احمد الصلحات

15 - مساعد عيد طريخم شريده

16 - حمد محمد دخيل المنصور الفرهود

17 - سعود عبدالله محمد الحربي

18 - فهد صقر مبارك الجيماز

19 - صلاح عبدالخالق علي البناي

20 - خالد جاسم إسماعيل الياسين

21 - مساعد عبدالرحمن الكليب

22 - مشعل ابراهيم جاسم المضف

23 - سعد عبدالعزيز محمد المهيني

24 - احمد عبدالرحمن ناصر الشريم

25 - محمد يعقوب محمد حياتي

26 - صالح مبارك عبدالرحمن الصرعاوي

27 - عبدالله يوسف احمد الميلم

28 - عبدالمحسن جابر عبدالرحمن الزيد

29 - جابر دعيج خليفة الصباح

30 - عبدالعزيز سعود محمد الجارالله

31 - نايف محمد ابراهيم المضف

32 - خالد تويم محمد العجمي

33 - عبدالله جاسم محمد الجريوي

34 - وائل عبدالرحمن احمد البكر

35 - طلال عبدالسلام عبدالله الشطي

36 - حمود سوهج سرهيد الجبري

37 - محمد ناهي سعيد العلاطي

38 - عادل محمد صياح الزعبي

39 - حمد فهد سالم بوحديده

40 - مفلح راشد عايد العازمي

41 - أنس عيسى ماجد الشاهين

42 - عبدالرحمن شهاب سالم الشهاب

43 - علي ثنيان عبدالوهاب حماده

44 - مطلق عبدالله مناور الثويمر

45 - فلاح فهد سعد المطيري

46 - خالد عبدالرحيم حسين الزعابي