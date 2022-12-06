قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) ان الرئيس الصيني شي جين بينغ سيبدأ زيارة رسمية للمملكة اعتبارا من الأربعاء وتستمر 3 أيام.



وذكرت الوكالة انه «بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعزيزا للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية، يقوم الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 13 إلى 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق من 7 إلى 9 ديسمبر 2022، يعقد خلالها قمة (سعودية- صينية) برئاسة خادم الحرمين الشريفين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية، ومشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء».



وأضافت أنه انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، مع جمهورية الصين الشعبية، سيتضمن برنامج الزيارة حضور رئيس الصين «قمة الرياض الخليجية- الصينية للتعاون والتنمية»، و«قمة الرياض العربية- الصينية للتعاون والتنمية»، وذلك بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية، حيث سيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات كافة، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي».