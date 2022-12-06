الرشود: الجوائز تؤكد صدارة "بيتك" بين أعرق المؤسسات المالية في العالم

تحقيق الإنجازات والفوز بالجوائز العالمية نتيجة ثقة مساهمي وعملاء "بيتك"

دور رائد في التوطين وتطوير رأس المال البشري

الجوائز دافع لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل

"بيتك" يزخر بالأنشطة القوية والمتنوعة المتوافقة مع الشريعة

كفاءة عالية للبنك مكنته من لعب دور بارز في تطوير سوق الصكوك

حصول "بيتك" على تصنيف "رائد سوق" هو أعلى تصنيف على مستوى الكويت

أول بنك محلي يحصل عل شهادة تقييم الاستدامة (GSAS) المستوى الذهبي عن معرض KFH Auto

توّج بيت التمويل الكويتي "بيتك" أداءه القوي خلال عام 2022 بحصد 23 جائزة مرموقة من جهات عالمية وإقليمية معروفة تقديراً لدوره الرائد وإسهاماته البارزة في مجالات شتى في صناعة الصيرفة الإسلامية.

وجاءت الجوائز أيضاً تقديراً لتفوقه في تطوير الأعمال والمنتجات، والقدرة على تلبية احتياجات العملاء المتنوعة في جميع القطاعات، فضلاً عن الابتكار التكنولوجي في تقديم الخدمة ونوعية المنتج، وسمعة المؤسسة، والريادة في التحول الرقمي والتميز في تحقيق الاستدامة، والخدمات المصرفية للشركات، والمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى تكريمه عن دوره في التوطين وتطويره رأسماله البشري.

وتعقيباً على الجوائز، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيتك" بالتكليف، عبد الوهاب عيسى الرشود إن مجموعة الجوائز العالمية التي حصدها "بيتك" خلال عام 2022 تضاف إلى سلسلة الجوائز والتكريمات والتقديرات التي حصل عليها سابقاً، وتؤكد صدارة "بيتك" بين أعرق المؤسسات المالية في العالم، منوّها بأن هذه التقديرات والفوز بالجوائز العالمية لم يكن ليحصل لولا ثقة مساهمي وعملاء البنك، إضافة إلى الجهود المتفانية لكوادره وكفاءتهم، والاستفادة القصوى من مواهبهم ومهاراتهم وتزويدهم بالبرامج التدريبية المتقدمة بما يعزز بيئة الابتكار ويزيد الانتاجية، وكذلك جاء الفوز بالجوائز نتيجة التقدم الكبير لـ "بيتك" في تبني التكنولوجيا والرقمنة في العمليات التشغيلية والخدمات المالية للعملاء، والالتزام المطلق بأحكام الشريعة، وكذلك تطبيق أعلى مستويات المهنية للمحافظة على المكانة المرموقة لـ"بيتك" على المستوى العالمي.

وأضاف الرشود أن "بيتك" يزخر بالأنشطة القوية والمتنوعة المتوافقة مع الشريعة، ولديه مستويات سيولة عالية، وخدمات مصرفية متطورة ومتنوعة تتوافق مع أحدث التقنيات والمعايير المالية العالمية.

وأشار إلى أن نجاح استراتيجية التحول الرقمي - التي كان "بيتك" من أوائل البنوك في تبنيها- انعكست على سلسلة الخدمات والمنتجات المبتكرة التي انفرد البنك بطرحها خلال الأعوام الأخيرة. هذه الخطوة السباقّة جعلت "بيتك" يستقطب شرائح جديدة من العملاء ومكّنته من تلبية متطلباتهم المتغيرة ونيل رضاهم، وتعزيز مكانته الرائدة في السوق.

وأضح الرشود أن الجوائز ليست مجرد إنجاز وتقدير فحسب، بل دافع لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل، ودليل على قدرة "بيتك" على تقديم كل ما هو مبتكر يساعد في تلبية احتياجات عملائنا والنهوض بالصناعة المصرفية وتعزيز الاقتصاد الكويتي.

إصدارات الصكوك

في إنجاز جديد يؤكد تفوق البنك وريادته في صناعة التمويل الإسلامي، حصد "بيتك" ثلاث جوائز مرموقة من مجلة "إيميا فاينانس" في النسخة الرابعة عشرة من جوائز القطاع المصرفي في الشرق الأوسط لعام 2021، التي تم توزيعها في منتصف عام 2022.

وفاز "بيتك" بجوائز أفضل صكوك لمؤسسة مالية عن إصدار "بيتك" لصكوك دائمة بقيمة 750 مليون دولار، وأفضل صكوك لمؤسسة مالية عن إصدار "بيتك- تركيا" صكوك مستدامة للشريحة الثانية بقيمة 350 مليون دولار، وأفضل صكوك خضراء عن إصدار "بيتك- تركيا" لصكوك مستدامة للشريحة الثانية بقيمة 350 مليون دولار.

وقال الرشود إن لدى "بيتك" سجل حافل من الإنجازات والنجاحات في صناعة التمويل الإسلامي فضلا عن الكفاءة العالية التي مكنّته من لعب دور بارز في تطوير سوق الصكوك.

أفضل بنك إسلامي في العالم

تقديراً لمساهماته الكبيرة في نمو التمويل الإسلامي، وتلبية احتياجات العملاء من المنتجات المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والريادة في التحول الرقمي والتميز في تحقيق الاستدامة في النمو، فاز "بيتك" بجائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم لسنة 2022 من مجموعة "غلوبل فاينانس" العالمية، وجائزة أفضل مؤسسة مالية اسلامية في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل شركة تأمين تكافلي في العالم لشركة بيتك للتأمين التكافلي "بيتك تكافل". كما صنفت "بيتك" كأكثر مؤسسة مالية اسلامية أمانا في الكويت ضمن التصنيف السنوي الـ31 الذي تجريه المجلة العالمية لأكثر البنوك أماناً على مستوى العالم.

وقال الرشود إن الجوائز تمثل اعترافاً عالمياً بمكانة "بيتك" الرائدة في صناعة التمويل الإسلامي، وكفاءة الأداء التشغيلي والمالي للبنك، فضلاً عن تفوقه في تقديم الخدمات المبتكرة ذات الجودة العالية.

وأضاف أيضاً أن الجوائز تعكس نجاح استراتيجية التحول الرقمي في "بيتك" ونهجه الاستباقي في تبني التكنولوجيا والابتكار والتركيز على تعزيز تجربة العملاء.

خدمات رقمية متطورة

إضافة إلى ما سبق من تقدير عالمي، فاز "بيتك" في عام 2022 أيضاً بجائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت لعام 2022 من مجلة "ذي بانكر"، وهي أعرق مجلة مصرفية رائدة في العالم تصدرها مجموعة فايننشال تايمز العالمية.

وأشادت لجنة التحكيم بالربحية القوية التي حققها "بيتك" في عام 2021، واعتبرت "ذي بانكر" أن البنك نجح في التغلب على تحديات الإغلاق بسبب الجائحة، وهذا النجاح كان بمثابة عامل آخر ميَّز "بيتك" عن منافسيه.

وقال الرشود إن الجائزة تشهد على كفاءة أداء البنك وتفوقه في تقديم الخدمات المبتكرة ذات الجودة العالية من خلال بنية تحتية رقمية متطورة.

جوائز مرموقة

كما أعلن "بيتك" خلال 2022 عن فوزه بخمس جوائز مرموقة من مجلة "إيميا فاينانس" في النسخة الرابعة عشرة من جوائز القطاع المصرفي في الشرق الأوسط في إنجاز جديد يؤكد تفوق البنك وريادته في تبني أفضل وأحدث التقنيات الرقمية.

وفاز "بيتك" بجوائز "أفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط"، و"أفضل بنك في الكويت"، و"أفضل بنك إسلامي في الكويت"، و"المسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى الشرق الأوسط"، بالإضافة إلى "أفضل بنك إسلامي في البحرين".

أربع فئات

منحت مجلة يوروموني العالمية "بيتك" تصنيفات رائد سوق (Market Leader) في أربع فئات تقديراً لتفوقه وريادته على مستوى الكويت في مجالات: الحلول الرقمية، والخدمات المصرفية للشركات، والمسؤولية الاجتماعية، والتمويل الاسلامي.

وتؤكد هذه التصنيفات المرموقة الممنوحة من قبل مجلة عالمية، نجاح نموذج أعمال "بيتك" وجودة خدماته وكفاءة استراتيجية التحول الرقمي، وريادته في مختلف المجالات بما يعزز مكانته وقوة علامته التجارية ومتانة وضعه المالي.

وقال الرشود إن حصول "بيتك" على تصنيف "رائد سوق" وهو أعلى تصنيف على مستوى الكويت، يعتبر اعترافا عالميا بمكانته الرائدة، وانجاز جديد يضاف الى سجل الانجازات التي دأب البنك على تحقيقها في شتى المجالات.

تطوير رأس المال البشري

تقديراً لسجله الحافل في تطوير رأس المال البشري وتنمية الكوادر والقيادات، فاز "بيتك" بعدة جوائز وتقديرات مرموقة منها: جائزتان عالميتان في مجال الموارد البشرية لعام 2022 من مجموعة براندون هول (Brandon Hall Group) المرموقة والمتخصصة في تقييم أداء البنوك والشركات والمؤسسات حول العالم من خلال دراسات وبحوث واستقصاء آراء خبراء متخصصين في مجالات التعلم والتطوير.

إذ حصل "بيتك" على جائزة "أفضل تقدم في تعزيز الارتباط الوظيفي"، وجائزة "أفضل تطور في أتمتة الأعمال"، ما يعد تأكيداً جديداً على تفرد وجودة وتطور الممارسات والتطبيقات وتكامل الجهود في أعمال الموارد البشرية في "بيتك" واعتمادها أفضل الممارسات والمقاييس العالمية، مما سهل الحصول على الجائزتين مع وجود منافسة عالمية. وحظي "بيتك" بتقدير وإشادة المقيمين والخبراء والعاملين في مجال الموارد البشرية عند مراجعة سجل أعماله وإنجازاته في الفترة الاخيرة.

وكرّم مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية "بيتك"؛ لتميّزه في تنفيذ برامج الإحلال والتوطين والتدريب على مستوى القطاع الخاص في الكويت، حيث يحتل "بيتك" المركز الأول على مستوى البنوك الكويتية وكل مؤسسات القطاع الخاص في توطين العمالة، اذ لديه أكبر عدد موظفين كويتيين. وجرى التكريم في حفل خاص أقيم في العاصمة السعودية الرياض تحت رعاية وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس.

كما حصد "بيتك" جائزة المؤسسات المتميزة (AUM CORPORATE AWARD 2022) خلال حفل تكريم نظمته جامعة الشرق الأوسط الأميركية (AUM) بحضور العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية.

برنامج "مكافآت بيتك"

تأكيداً لنجاحه ورضا عملائه عن المميّزات التي يوفّرها، حصد "بيتك" جائزة أفضل برنامج مكافآت للعملاء عن برنامج مكافأت بيتك Baitak Rewards والمقدّمة من Incentive Awards 2022 في حفل خاص أقيم في العاصمة البريطانية لندن بمشاركة العديد من البنوك والشركات من كل أنحاء العالم.

وجرى ترشيح برنامج مكافآت بيتك (Baitak Rewards) عن فئة "أفضل برنامج مكافآت للعملاء"، واشتمل تقييم لجنة التّحكيم على العديد من الأسس والمعايير التي تعتمد على جودة وكفاءة الخدمة المقدّمة للعملاء.

وكان "بيتك" قد أطلق برنامج مكافآت بيتك (Baitak Rewards) في ديسمبر 2021، والذي يسهم في تشجيع استخدام بطاقات "بيتك" الائتمانية والدفع المسبق داخل وخارج الكويت.

استدامة

حصل "بيتك" على شهادة تقييم الاستدامة (GSAS) المستوى الذهبي والتي تُمنح للمشاريع المتوافقة مع معايير الاستدامة البيئيّة الصّارمة التي تحدّدها المنظّمة الخليجيّة للبحث والتّطوير (GSAS)، وذلك عن مبنى معرض KFH Auto، حيث يعتبر "بيتك" أول بنك في الكويت يحصل على هذه الشهادة المرموقة.

ويتسم معرض KFH Auto الذي استحق هذه الجائزة بالعديد من العوامل الفنيّة التي جعلت منه مبنى صديقا للبيئة وتتوفّر به معايير الاستدامة من حيث الإضاءة الطبيعيّة من خلال استخدام أحدث تكنولوجيا الزجاج للواجهات الرئيسية، بالإضافة إلى معلقات الإنارة بنظام LED وشرائح الألواح الزجاجيّة SOLAR SYSTEM لتوفّر الطاقة المتجددة من خلال استغلال أشعة الشمس، مع خدمات مخارج الشحن للسيارات الكهربائية.

معايير عالمية دقيقة

تجدر الإشارة إلى أن جميع الجوائز التي حصدها "بيتك" هذا العام من جهات عالمية وإقليمية مرموقة متخصصة في عالم المال والأعمال استندت في تقييمها إلى معايير عالمية دقيقة ومهنية تقيس عناصر الجودة ومكانة البنك ومساهماته، وأُسس ومؤشّرات مالية، وإلى عناصر التميز والمبادرة والابتكار في المنتجات والخدمات، وكفاءة الأداء والانتشار الجغرافي، ومؤشرات حقوق الملكية، وقوة مؤشر كفاية رأس المال وإجمالي الموجودات، ورضا العملاء، والعلاقات الاستراتيجية، والالتزام بالمعايير الاخلاقية، وذلك وفق توصيات لجنة تحكيم خاصة مؤلفة من خبراء ومحللين متخصصين في قطاع الصيرفة الإسلامية من جميع أنحاء العالم، حيث أكدت جميع هذه المعايير أن "بيتك" يستند على أرضية صلبة، ويتميّز بأداء مهني رفيع المستوى، وعمل منهجي وتنوع وقدرة على المنافسة، وريادة في صناعة التمويل الإسلامي عالميا، وتميز في تقديم منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية والتمويلية رسخت مكانته الرائدة عالميا.