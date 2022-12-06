بشرى شعبان



تفقّد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير الاداري عبدالعزيز المطيري مجمع دور الرعاية الاجتماعية للوقوف على جاهزية واستعداد الدور الايوائية والفنية والادارية في المجمع للحالة المطرية التي تمر بها البلاد.



وأكد المطيري، في تصريح صحافي، حرص الوزارة على توفير احتياجات الادارات من أي نواقص ان دعت الحاجة.



وأضاف: تم الكشف على جميع الأبنية وتبين عدم وجود أي مشاكل تستدعي التدخل في ظل استمرار الحالة المطرية التي تمر بها البلاد.



ونقل المطيري للعاملين في دور الرعاية الاجتماعية ثناء وزيرة الشؤون الاجتماعية م.مي البغلي، مبينا أنها وجهت نحو استمرار العمل بأعلى درجات الحرص على نزلاء الدور والوقوف على راحتهم على مدار الساعة وتذليل كل العقبات لهم.