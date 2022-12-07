القاهرة - سامي عبدالفتاح



يخوض فريق الأهلي المصري في السادسة مساء اليوم بتوقيت الكويت، تحديا جديدا للدفاع عن صدارته لجدول ترتيب الدوري، عندما يحل ضيفا على غزل المحلة، ضمن الجولة السادسة، ويحتل الأهلي الصدارة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وله مباراة مؤجلة، وصعوبة المباراة على الفريق الأحمر انه يواجه المحلة الذي يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والفوز يقفز به الى الصدارة.



وبعد هذه المواجهة الكبيرة، وفى الثامنة مساء بتوقيت الكويت، سيظهر فريق الزمالك في مواجهة صعبة أيضا أمام طلائع الجيش، ضمن الجولة نفسها.



وقد خسر الزمالك 4 نقاط بتعادلين متتاليين، ويحتل الفريق الأبيض المركز الخامس برصيد 8 نقاط. ويسبق مباراتي القطبين، مواجهة بيراميدز مع المقاولون، وفاركو مع الداخلية.



يذكر أن الإقبال على متابعة مباريات الدوري المصري ضعيف جدا، بسبب اهتمام جماهير الكرة في مصر بمتابعة مباريات كأس العالم في قطر، خاصة مع تقدم المنتخبات الكبرى إلى الأدوار المتقدمة.