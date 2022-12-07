بشرى شعبان



أقامت الهيئة العامة للقوى العاملة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا جلسة إرشادية بعنوان «نحو مستقبل وظيفي مميز» للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص.



واستهدفت الورشة حديثي التخرج والمقبلين على التوظيف، وذلك لدعم وتأهيل الشباب الكويتي وتمكين مشاركتهم في سوق العمل وتوجيه العمالة الوطنية نحو القطاع الخاص وتقليل نسبة البطالة تماشيا مع الخطة الإستراتيجية للهيئة، من خلال توعية الشباب وحديثي التخرج وإبراز المزايا التي يوفرها القطاع الخاص وإرشادهم مهنيا وتمكينهم وصولا إلى توظيفهم في هذا القطاع بما يتناسب مع تخصصاتهم وميولهم.



وخلال الورشة تم تقديم شرح كامل عن القطاع الخاص ومميزاته، وإرشاد المتقدمين لكيفية الاستعداد للمقابلة الوظيفية ومعرفة أهم الأسرار لاجتيازها بنجاح، بالإضافة إلى إعداد السيرة الذاتية وكيفية التعامل مع بيئة العمل بما يحقق النجاح الوظيفي.