ندى أبو نصر



نظمت مجموعة المرأة الدولية عشاءها الموسمي السنوي للعضوات ونخبة من سيدات المجتمع الكويتي يوم الأحد الماضي احتفالا بنهاية الموسم والعام الجديد في فندق كراون بلازا، بحضور الشيخة سعاد الصباح وسفيرات سيراليون وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وإندونيسيا وغايانا وتركيا.



وفي البداية، رحبت حرم السفير المصري لدى الكويت ورئيسة المجموعة للعام 2023/2022 غادة شوقي بالحضور، موضحة أهمية هذا التوقيت من العام كرسالة للسلام والمحبة وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء، متمنية للضيوف سنة جديدة سعيدة بآمال ورغبات محققة.



وتضمن الاحتفال عروضا لرقصات من دول مختلفة من أنحاء العالم تبرز تقاليد وثقافة بلدانهم، وعرضا لفيديو مميز لعيد الميلاد في مدينة بيت لحم وأغنية «يا مريم» التي غنتها الفنانة الفلسطينية لينا صليبي من داخل كنيسة المهد وقدمته زوجة سفير فلسطين ريما الخالدي.



وبمشاركة سفارات جمهورية أرمينيا ومصر وإندونيسيا، ومدرسة أنجالي الهندية للرقص، والفنانة الإسبانية جينوفيفا، استمتع الضيوف بعروض رقصات تقليدية بعنوان «رقصات من جميع أنحاء العالم»، واستهل العرض بالرقصة الأرمنية «موغاتس هارسنر» «عرائس موغ» وهي مقاطعة أرمنية قديمة، وغالبا ما تؤدي الإناث هذه الرقصة خلال حفلات الزفاف الأرمينية، وتلتها رقصة «Kudigza» وهي رقصة تقليدية تؤديها نساء سوازيلية، ويعتبر الرقص جزءا أساسيا من الثقافة السوازيلية ويتم تقديمه في العديد من المناسبات.



وهناك أيضا «كاثاك» هو رقص شبه كلاسيكي عرف في الجزء الشمالي من الهند ويتميز بحركات إيقاعية سريعة وتعبيرات وجه خفيفة، أما رقصة «النوبة» «الأراجيد» فهي من أقدم وأشهر الرقصات النوبية في مصر، وتؤدى في الأعراس النوبية، فالبهجة والرقص في حياة النوبيين كاللغة التي لا تموت، و«سيلينايا» هي إحدى رقصات بالي التقليدية التي ترمز إلى الجمال بإيماءة سلسة، وتصور بهجة الفتيات الصغيرات، وكان الختام مع اللمسة الإسبانية وشغف الفلامنكو، حيث أمتعت الفنانة جينوفيفا الحضور.



وبعد انتهاء العروض، شكرت غادة شوقي العارضين ورعاة الحفل على مساهمتهم القيمة لإضفاء البهجة على روح الاحتفال، ولفندق كراون بلازا على تعاونه الدائم مع مجموعة المرأة الدولية كما شكرت السيدة التي تقمصت شخصية «سانتا كلوز» لإضفاء روح الفرح والسرور في الحفل.