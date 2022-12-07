وجه النائب أسامة الزيد سؤالا إلى وزير الصحة د. أحمد العوضي جاء كالتالي:



(نص السؤال)



وصل الفساد المتراكم الى حد التأثير على صحة سكان دولة الكويت، والقطاع الصحي ليس بمعزل عن تأثير الفساد المستشري في قطاعات الدولة، وأصبح الزمن الدوائي مهددا إما بسبب سوء الادارة او نتيجة للمتغيرات العالمية في خطوط الانتاج والصناعات الدوائية او نتيجة لسيطرة الشركات المستوردة على توفير كميات الادوية.



اطلب افادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ يشتكي الكثير من المواطنين بسبب نقص الادوية وعدم صرفها لهم مما يضطرهم إلى الشراء من الصيدليات الخاصة فهل قامت وزارة الصحة بدراسة هذا الموضوع لمعرفة الاساب واتخاذ الاجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة التي تمس المواطنين وصحتهم بشكل مباشر؟



2 ـ القرار الوزاري رقم (79) لسنة 2015 والذي كان في عهد وزير سابق أدانته محكمة الوزراء لأسباب متعلقة بالفساد والتكسب، فما تفاصيل هذا القرار؟ وما سبب مطالبة اتحاد مستوردي الادوية والصيدليات بتفعيل هذا القرار؟ وما رد الوزارة على كتابهم؟



3 ـ هل توجد مبالغ مالية مستحقة الدفع لموردي الادوية لم تسددها الوزارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب نطلب بيان أسباب عدم دفع هذه المبالغ المالية، وهل حُصر اجمالي الدفعات مستحقة الدفع؟



4 ـ هل توجد مطالبات لأدوية ومستلزمات طبية تخص سنوات سابقة بلغ اجماليها 90.571.465 دينارا كويتيا لم تتمكن الوزارة من صرفها لعدم توافر الاعتماد المالي لها خلال السنة 2021/2022؟ إذا كانت الاجابة بالايجاب فما اسباب الارتباط والشراء دون توافر الاعتماد المالي للصرف لها.



5 ـ هل اجل استلام عدد 980 شحنة من الادوية والمستلزمات الطبية من الشركات المتعاقدة مع الوزارة خلال السنة المالية 2021/2022؟ إذا كانت الإجابة بالايجاب فما الاجراءات التي تمت لمعالجة الاسباب في هذا الشأن؟



6 ـ هل توجد غرامات على الشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما اجراء الوزارة لتطبيق الغرامات؟ وما اجمالي حجم الغرامات؟



7 ـ هل توجد كميات من الادوية منتهية الصلاحية في مستودعات الوزارة؟ إذا كانت الإجابة بالايجاب فما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن، وما قيمة الادوية المنتهية الصلاحية، وهل تقوم وزارة الصحة بإضافة بند ضمان يلزم الشركات باستبدالها؟



8 ـ ما سبب عدم تعاقد وزارة الصحة بشكل مباشر مع شركات الادوية العالمية؟



9 ـ ما سبب عدم قيام وزارة الصحة بالتحصيل الفوري من الشركات الحكومية مقابل ما توفره لهم من ادوية ومستلزمات طبية؟ وما اجمالي حجم المبالغ تحت التحصيل التي سوف تحصلها وزارة الصحة؟



10 ـ ما نسبة الانجاز الفعلي لتنفيذ مشروع المدينة الطبية في مدينة صباح الأحمد السكنية؟



11 ـ هل جرى ربط المكاتب الصحية بالخارج مع نظم ادارة مالية الحكومة (GFMIS)؟ وما الاجراءات التي تمت مع الجهات الحكومية المعنية ذات الصلة؟



12 ـ هل يجرى الربط الآلي بين مخازن ادارة المستودعات الطبية والصيدليات المركزية والفرعية في المستشفيات والمراكز الصحية؟ وما الاجراءات التي تمت مع الجهات الحكومية المعنية ذات الصلة؟