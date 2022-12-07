عبدالكريم العبدالله



أغلقت وزارة الصحة باب تقديم التظلمات عن مكافآت الأعمال الممتازة أمس الثلاثاء.

وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح لـ «الأنباء» أن الوزارة ستقوم بفرز جميع التظلمات والتدقيق عليها ورفعها إلى اللجنة المختصة للبت فيها في أقرب وقت.

وأفادت المصادر بأن الوزارة ستستبعد جميع التظلمات المخالفة للشروط ولن تقوم بالبت فيها.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الصحة اشترطت في البت بالتظلمات أن يكون الموظف حاصلا على تقدير «امتياز» سنة 2021، فضلا عن ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة تأديبية.

وأضافت: وتضمنت الشروط ألا يكون الموظف قد تجاوزت إجازته المرضية خلال 2021 مدة 15 يوما عدا دخول المستشفى.

وأفادت الشروط بأن تكون مدة المداولة الفعلية لعمل الموظف خلال السنة الميلادية 70% من عدد أيام النوبة و180 يوم عمل فعلي لباقي الفئات.

ولفتت المصادر إلى أن من الشروط انه يجب ألا يكون مقدم الطلب قد حصل على أعمال ممتازة خلال 2021، حيث إن التظلم فقط لمن لم يحصل عليها.