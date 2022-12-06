أنهى منتخب البرتغال مهمته بنجاح في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم، بتغلبه على منتخب سويسرا 6-1 في المواجهة التي جمعتهما على استاد لوسيل.

ليضرب بذلك موعدا مع المنتخب المغربي السبت المقبل في الدور ربع النهائي على استاد الثمامة.

وسجل للبرتغال غونسالو راموس "هاتريك"، وبيبي ورافاييل جوريرو، ورافاييل لياو. فيما سجل هدف سويسرا الوحيد مانويل أكانجي.

وكان منتخب البرتغال قد تأهل لدور الـ16 بعد أن تصدر المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، فيما صعد منتخب سويسرا لنفس الدور بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب البرازيل الذي تصدر المجموعة بنفس الرصيد من النقاط.