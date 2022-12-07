توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل وغائم جزئيا لنهار اليوم الأربعاء، والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية احيانا خاصة على المناطق الجنوبية.

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة وتقل السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب خاصة على المناطق الجنوبية .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 23 درجة مئوية اما الصغرى فتصل إلى 17 درجة مئوية.