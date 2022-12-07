أسامة أبو السعود

أعلن رئيس الفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص سالم العجمي، عن تنظيم وقفة سلمية يوم الاثنين المقبل 12-12-2022 في تمام الساعة 10.30 صباحا امام مؤسسة البترول الكويتية بمنطقة الشويخ بمشاركة برلمانية ونقابية واسعة .

واوضح العجمي ان الفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص سبق وان نظم اعتصاما ووقفات متعددة للمطالبة بحقوق 14000 كويتي يعملون في القطاع النفطي الخاص، وتم التوقيع على اطول عريضة في العالم بلغ طولها 150 مترا .

واكد العجمي ان الوقفة السلمية يوم الاثنين القادم هدفها ايصال رسالة لسمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ احمد نواف الأحمد الصباح، الذي نحترمه ونقدره بأن العهد الجديد الذي دشنه صاحب السمو الامير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الامين الشيخ مشعل الأحمد يقوم على العدل والانصاف ويرفض هضم الحقوق خاصة ابناؤكم في هذا البلد الكريم .

وشدد العجمي على ان هناك اكثر من 14000 مواطن كويتي يعملون في القطاع النفطي الخاص ولا يحصلون على أي حقوق أو امتيازات أسوة بنظرائهم في القطاع النفطي الحكومي، موضحا في الوقت ذاته ان قانون العمل في القطاع النفطي يساوي بين جميع العاملين في هذا القطاع في الحقوق والواجبات .

وناشد العجمي رئيس الوزراء الذي يأبى أن يبات مظلوم في هذا البلد الكريم سرعة التدخل لإعادة حقوق 14000 كويتي في القطاع النفطي الخاص ، حتى لا يصبح هذا القطاع طاردا للكفاءات الوطنية من الشباب الكويتي .

وختم العجمي بالتاكيد على ان وقفة العاملين في القطاع النفطي الخاص هي رسالة سلمية لايصال الصوت ، والتأكيد على أننا لن نفرط أبدا في حقوقنا التي أقرها الدستور الكويتي وقوانين العمل في القطاع النفطي .