تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة بمنح ضباط الصف والأفراد من العسكريين في الجيش والحرس الوطني ووزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام، مكافآت الاستحقاق للمتقاعدين أسوة بزملائهم الضباط.

ونص الاقتراح على ما يلي:



سبق لمجلس الوزراء أن أصدر قرارات بفترات سابقة بمنح مكافآت استثنائية للرتب من فئة الضباط ولم يستفد منها جميع ضباط الصف والعسكريين من الأفراد، ما أحدث تبايناً وفوارق وعدم المساواة.



وتقديراً لعطائهم الذي يفتخر به الوطن، وباعتبارهم القاعدة الأوسع في تلك الجهات، والقوة التي تبنى عليها الهياكل الوظيفية والدور الأمني والدفاعي، ولا يتحقق النجاح وتعزيز القوة إلا بحالة التكامل المترابطة بينهم وبين زملائهم الضباط من مختلف الرتب، ما يستحقون معه دوماً الدعم والتشجيع، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

يمنح ضباط الصف والأفراد من العسكريين في كل من الجيش والحرس الوطني ووزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام الذين لم "يشملهم قرارات مجلس الوزراء السابقة بالمكافآت الاستثنائية" مكافآت الاستحقاق للمتقاعدين أسوة بزملائهم الضباط، على أن يستمر العمل بشمول جميع الرتب من ضباط الصف والأفراد من العسكريين بالمكافآت الاستثنائية تلك، متى تقررت في أي فترة مستقبلية.