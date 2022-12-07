استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان الاستشاري في جراحة العظام الدكتور مثنى سرطاوي، حيث قدّم لسموه شرحا حول براءة الاختراع الطبية في مجال خياطة الجروح السطحية والتي أسماها بـ(غرزة الكويت) "Kuwait Stitch".

هذا وقد أثنى سموه على هذا الإنجاز الطبي والذي يعد إضافة بارزة في عالم الطب بشكل عام وفي الجراحة بشكل خاص كما حثه سموه على مواصلة مثل تلك الإنجازات لرفع راية الوطن العزيز في المحافل العلمية والطبية إقليميا ودوليا وأكد سموه حفظه الله على تقديم الدعم للشباب الكويتي الطموح في شتى المجالات العلمية متمنيا سموه له مزيدا من التقدم والنجاح.