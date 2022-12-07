محمد راتب

صرح مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف م. مشعل القريفة بأنه جار العمل على إنهاء إجراءات المتقدمين بطلبات لتوسيع الحيازات الزراعية للمنتجين والمربين الحقيقيين فقط، الذين قاموا بسداد رسوم البلدية قبل إصدار المرسوم الوزاري وتوقفت معاملاتهم في وقت سابق، مبينا أن دعوم المزارعين ستكون في حساباتهم البنكية قريبا.

وأكد أن الخطوات التي تم اتخاذها تتسق بشكل متكامل مع رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد ورئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن آليات جديدة سيتم تنفيذها لتسهيل أمور المزارعين والمربين بالسرعة الممكنة.

من جانب آخر، ذكر م. القريفة أن النهج الإصلاحي الذي بدأ العمل به خلال الشهر الماضي ساهم في تقليص الدورة المستندية في جميع المعاملات وعلى رأسها إنجاز عقود التنازلات خلال أيام بدلا من 4 أشهر، وذلك في حال عدم وجود أي مخالفة أو ملاحظة حولها، مشيرا إلى أنه إنجاز غير مسبوق في تاريخ الهيئة.

وفيما يتعلق بتطبيق الميكنة في الهيئة ودورها في التسهيل على المزارعين والمربين والمنتجين، قال إن الهيئة ماضية قدما في ميكنة جميع معاملات الهيئة، والذي سيكون من أهم الإنجازات لكونه يمكن من الربط بين شركة المطاحن والهيئة، ما يساهم في صرف الأعلاف آليا عبر تطبيق هويتي مع ضمان الحيلولة دون وقوع أي تلاعب أو تحايل، مبينا أن ميكنة الدعم النباتي وربطه بآليات مع إنتاج المزارعين سيكون في المرحلة الثانية من الميكنة من خلال ربطه بالإنتاج الفعلي للمزارعين الذي يعرض في المزاد.