الخالد: ضعوا أهل الكويت بعيونكم فأنتم متواجدون من أجل الحفاظ على أمنهم وسلامتهم

تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة والتعامل الراقي مع الجمهور

خالص التعازي والمواساة لأسرة المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم وكيل أول ضابط محمد علي إدريس الذي وافته المنية أثناء الدورة

تحت رعاية وحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون مكتب الوزير اللواء حامد البالول، والوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء بدر البالول وقيادات وضباط قطاع التعليم والتدريب، أقيم اليوم الاربعاء الموافق 2022/12/7 بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية حفل تخريج الدورة السادسة لوكيل أول ضابط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لترقيتهم إلى رتبة ملازم وعددهم (353) ضابطاً.

وبدأت مراسم التخرج بالسلام الوطني ثم تلاوة من آيات الذكر الحكيم ثم ألقى مدير معهد تدريب الضباط العقيد فهد عبد السلام الغريب قرار التعيين، وتلا القسم رئيس قسم دورات الترقية العقيد عبدالله عيد الاذينة، ثم قام اللواء بدر البالول بإهداء وزير الداخلية درعا تذكارية بهذه المناسبة.

وهنأ الوزير الخالد خريجي الدورة وبارك لهم ترقيتهم الى رتبة ملازم، داعيا الضباط الخريجين الى الحفاظ على القسم الذي اقسموه وان يضعوا اهل الكويت بعيونهم فهم متواجدون من اجل الحفاظ على امنهم وسلامتهم، وان يبذلوا اقصى ما لديهم من جهد في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وأشار الى أن المؤسسة الأمنية تشجع دائماً منتسبيها على مواصلة مسيرتهم العلمية، إيمانا منها بأنه لا سبيل لتعزيز الجهاز الأمني إلا بإعداد وتنمية العنصر البشري لمواجهة التحديات الأمنية ومستجداتها.

وقدم وزير الداخلية خالص التعازي والمواساة لأسرة المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم وكيل أول ضابط محمد علي عبد الحميد علي ادريس والذي وافته المنية أثناء الدورة، كما قام بتكريم أسرة المتوفى ، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية لا تنسى أبناءها الذين أسهموا بعطائهم في خدمة الوطن.

وفي ختام الحفل، تم التقاط الصور التذكارية مع الخريجين.