قدمت شركة تسلا المزيد من الحوافز للعملاء الصينيين الذين يشترون ويستلمون سيارات جديدة هذا الشهر، في أحدث خطوة لزيادة المبيعات في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

وقال أحد ممثلي الشركة، إن "تسلا" ستقدم دعما بقيمة 6000 يوان (860 دولاراً) لشراء سيارات السيدان النموذجية 3 وسيارات الفئة Y الرياضية، والتي تبدأ حالياً من 265.900 يوان و288900 يوان على التوالي بعد الإعانات الحكومية.

ويأتي العرض بالإضافة إلى عدد كبير من الحوافز التي أطلقتها "تسلا" مؤخراً وسط منافسة مكثفة من شركات صناعة السيارات المحلية والمخاوف بشأن الطاقة الإنتاجية الزائدة بعد ترقية مصنعها في شنغهاي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت بلومبرغ نيوز أن "تسلا" تخطط لخفض الإنتاج هذا الشهر في مصنع شنغهاي بنحو 20% عن الشهر الماضي، على الرغم من وجود مرونة لزيادة الإنتاج إذا زاد الطلب، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الوضع. وأدى ذلك إلى تأجيج القلق من الطلب في الصين، وهو سوق رئيسي لشركة تسلا، ولا يلبي التوقعات - وأدى إلى انخفاض سعر السهم.

ونفى ممثل "تسلا" في الصين يوم الثلاثاء هذه الادعاءات، ورفض الخوض في المزيد من التفاصيل.

وقال، الأمين العام لجمعية سيارات الركاب الصينية، كو دونغ تشو، إن الشركة سلمت رقماً قياسياً قدره 100291 سيارة من مصنع شنغهاي في نوفمبر، على الرغم من أنه لم يقدم تفصيلاً لعدد السيارات المخصصة للسوق المحلي، وعدد السيارات التي تم تصديرها.