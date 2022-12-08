توقعت شركة كابيتال إيكونوميكس، أن يدخل الاقتصاد الياباني في حالة ركود مع تباطؤ نمو الصادرات.

وقال كبير الاقتصاديين اليابانيين في كابيتال إيكونوميكس، مارسيل ثيليانت: "نعتقد أن الاقتصاد الياباني سيدخل مرحلة ركود في وقت ما من العام المقبل"، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتوقع أن يكون الركود مدفوعاً في الغالب بانخفاض الصادرات وأيضاً من خلال زيادة الحذر، وهو ما تراه عادةً عندما تبدأ الصادرات في الانخفاض.

سجلت اليابان مؤخراً عجزاً تجارياً أكبر من المتوقع قدره 15 مليار دولار لشهر أكتوبر. يأتي ذلك على الرغم من ارتفاع الصادرات بنسبة 25.3%، والذي كان أبطأ من نمو سنوي بلغ 28.9% في سبتمبر.

وفي الوقت نفسه، قفزت الواردات بنسبة 53.5% على أساس سنوي في أكتوبر، وهو أعلى من نمو سنوي بلغ 45% في الشهر السابق. ومن المقرر أن تعلن اليابان عن بياناتها التجارية الشهرية في 15 ديسمبر.

وبشكل منفصل، من المقرر أن تصدر اليابان معدل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث يوم الخميس. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انكماشاً سنوياً بنسبة 1.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر - بعد أن شهدوا انكماشاً بنسبة 1.2% في الربع السابق.

وهذا يعني أنها تتجه بالفعل نحو ما يُصنف عموماً على أنه ركود تقني، والذي يُعرَّف بأنه ربعين متتاليين من النمو السلبي.

بلغ معدل التضخم الأساسي في اليابان لشهر نوفمبر 3.6%، وهو أعلى مستوى منذ 40 عاماً وأعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2%.

على الرغم من التوقعات بحدوث انكماش في النمو، إلا أن إنفاق الأسر اليابانية في ارتفاع مستمر، ونما بنسبة 1.2% في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي. وسجل الشهر الخامس على التوالي من المكاسب منذ انخفاضه بنسبة 0.5% في مايو.