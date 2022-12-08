أصدر ساكسو بنك، المتخصّص في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة عبر الإنترنت، الثلاثاء، تقرير عن توقعات لعام 2023 ضمن 10 بنود تتناول سلسلةً من الأحداث بعيدة الاحتمال، والتي قد يؤدي وقوعها إلى تشكيل موجات صدمة في الأسواق المالية والتوجهات السياسية والشعبية.

ويقدّم التقرير مقاربةً فكريةً تغطي ربما جميع المسارات المحتملة، بما فيها السيناريوهات التي يبدو حدوثها أقل احتمالاً، ولكن لا يمكن استبعادها من المشهد، كما حصل مؤخراً عندما كشفت الشركة عن قائمة توقعاتها الصائبة، والتي تضمّنت خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وربما لا يشمل التقرير الأخير توقعات ساكسو بنك الأساسية حول الأحداث المنتظرة في عام 2023، إلّا أن تحركات الأسواق الكبيرة تشي بوقوع مفاجآت صادمة. فبينما تستعدّ البنوك المركزية والحكومات للإعلان عن خسارة معركتها مع التضخّم، تواصل الأسواق مسارها كالعادة نحو تلقي المزيد من الانتكاسات في السنوات المقبلة.

وتوقع البنك، أن ينجح الذهب بتحقيق مكاسب كبيرة خلال عام 2023 بعد حالة الذهول التي أصابت المستثمرين في 2022، نتيجة حالة الجمود التي أصابت الأسعار رغم وصول التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاماً، وفقاً للتقرير الذي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه.

ويرى أن الأسواق العالمية ستكتشف في 2023 أن قطار التضخم لن يتوقف في المدى المنظور؛ بينما تدفع السياسة النقدية المتشددة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي وممارسات التشديد الكمية نحو مواجهة عقبة جديدة في أسواق الخزانة الأميركية التي تفرض تدابير مخادعة لاحتواء تقلبات سوق الخزانة، مما يفضي إلى اعتماد تيسيرات كمية جديدة كأمر واقع.

ومن جهتها، ستقرر الصين مع حلول ربيع 2023 التخلي عن سياسة الوصول إلى صفر كوفيد، والترويج لعلاج فعّال أو ربما لقاح جديد. كما يؤدي ازدياد مستوى الطلب على الموارد في الصين إلى ارتفاع جديد في أسعار السلع، وبالتالي بلوغ التضخم أرقاماً أعلى، خاصةً مع مواصلة الدولار حالة الترنّح التي سبّبها موقف الاحتياطي الفيدرالي الضعيف. لذلك، يسجّل الذهب أرقاماً قياسيةً في ظل تغيّر المشهد المتأثّر باعتماد سعر الفائدة الحقيقي الآجل.

كما ستحظى العملات الأكثر ثباتاً بالدعم من 3 محاور خلال عام 2023، تتمثّل أولاً في الخلفية الجيوسياسية لعقلية اقتصاد الحرب التي تنادي بالاعتماد على الذات وتفضيل الذهب على احتياطي العملات الأجنبية؛ وثانياً، في التوجه نحو الاستثمارات الداعمة للأمن القومي، بما في ذلك مصادر الطاقة والطاقة البديلة وسلاسل التوريد؛ بينما ينطلق العامل الثالث من ارتفاع السيولة العالمية كنتيجة لحرص صانعي القرار على تجنّب انهيار أسواق الديون مع سيطرة مستويات معتدلة من الركود الاقتصادي الحقيقي.

وقال ساكسو بنك، إنه وبعد بلوغ الذهب عتبة 2.075 دولار أميركي لمرتين متتاليتين، يبدو أنه في طريقه نحو تسجيل 3 آلاف دولار على الأقل في 2023.