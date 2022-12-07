بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تستغرق 3 ايام.

وبحسب وكالة الانباء السعودية "واس"، كان في استقبال الرئيس الصيني في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية ، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان ( الوزير المرافق )، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.

ويشارك الرئيس الصيني في القمة السعودية - الصينية وقمة مجلس التعاون الخليجي والصين والقمة الأولى للصين والدول العربية.

وسيعقد الرئيس الصيني خلال الزيارة التي تستمر حتى الجمعة، لقاءات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على أن يشارك أيضا في قمتين خليجية-صينية وعربية-صينية يحضرهما قادة دول المنطقة.