أعلنت شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» عن تعيين عصام الخشنام بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة، اعتبارا من الأحد 11 ديسمبر الجاري.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد العثمان إنه تم أخذ الموافقات اللازمة لتعيين الخشنام بهذا المنصب، والذي يعد كفاءة وطنية متميزة لقيادة «كي نت» وفقا لإستراتيجيتها المقبلة لفتح آفاق جديدة للخدمات الإلكترونية للارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع المصرفي والتجاري والحكومي بالكويت والبنوك العاملة فيها.

ويتمتع الخشنام بسيرة ذاتية متميزة وخبرة عملية جاوزت الثلاثين عاما في مجالي التقنيات المالية والمصارف، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الكمبيوتر من جامعة الباسفيك (الولايات المتحدة)، بالإضافة إلى شهادة برنامج الإدارة العامة من جامعة هارفارد.

وشغل الخشنام مؤخرا منصب الرئيس التنفيذي في شركة «أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية» التي انضم لها في 2017، سبقتها مناصب قيادية عديدة منها مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي لتقنية المعلومات في بنك الكويت المركزي ونائب رئيس تنفيذي للمبيعات والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة باث سولوشنز، ومدير المبيعات في شركة ركاز للأنظمة، ومدير تطوير الأعمال في شركة الخليج للتجهيزات المكتبية. كما كان عضوا في مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي.

من جانبه، أعرب الخشنام عن خالص تقديره لمجلس إدارة «كي نت» على ثقتهم الغالية، ويتطلع لتعزيز مكانة الشركة وفقا لاستراتيجيتها في المرحلة المقبلة، كما أبدى ثقته بأن يكون التعاون مع فريق العمل في «كي نت» هو شعار المرحلة القادمة والتي تنتظرها العديد من المشاريع المتميزة لها.