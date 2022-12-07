مع دخول موسم الشتاء وفي ضوء ارتفاع أسعار الطاقة، قد يتساءل المرء، هل أنا حقا بحاجة للمياه الدافئة في كل مرة أغسل فيها يدي؟

لا. على الأقل فيما يتعلق بالنظافة. فدرجة حرارة المياه المستخدمة في غسل اليدين لا تحدث أي فارق تجاه مدى نظافة اليدين .

وتقول مارال ميلر المتخصصة في طب الأمراض المعدية "المهم هو كيف نغسل أيدينا، على سبيل المثال: راحة اليدين وكذلك المساحات بين الأصابع وأن نستخدم الصابون في هذا".

وفيما يتعلق بالمياه شديدة السخونة، تقول ميلر "لا أحد يغسل يديه بمياه ساخنة لدرجة تقتل أسباب الأمراض، وإلا سوف يكون هناك خطر الإصابة بحرق".

وللتأكد من أن اليدين نظيفتين حقا، يجب التأكد من قضاء 20 ثانية في غسلهما، أو أكثر إذا ما كانتا شديدا الاتساخ.

ويشار إلى أن الصابون أساسي أيضا، حيث أنه يخفف التصاق الجراثيم بالجلد.

وفي العادي، خلال عملية غسل اليدين بالصابون يتم فركهما وشطفهما بشكل شامل. وهذه العملية تلقائيا تزيل الجراثيم حتى بالمياه الباردة.