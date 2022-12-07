اتسع العجز التجاري الأمريكي بشدة في أكتوبر تشرين الأول، حيث أثر تباطؤ الطلب العالمي وقوة الدولار على الصادرات.

وقالت وزارة التجارة إن العجز التجاري زاد بنسبة 5.4 بالمئة إلى 78.2 مليار دولار. وهبطت الصادرات 0.7 بالمئة إلى 256.6 مليار دولار. وارتفعت الإيرادات 0.6 بالمئة إلى 334.8 مليار دولار.

وبلغت مكاسب الدولار في وقت ما هذا العام أكثر من 11 بالمئة مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة مقارنة مع نهاية ديسمبر كانون الأول 2021، وذلك نتيجة لأسرع دورة لزيادة أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي منذ الثمانينيات في إطار مكافحته للتضخم.

وكان تراجع العجز التجاري أحد الأسباب الرئيسية وراء تعافي النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الثالث. ويشير الاتساع الحاد في العجز في أكتوبر تشرين الأول إلى أن التجارة قد تضغط على الناتج المحلي الإجمالي في هذا الربع.