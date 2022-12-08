عكّر المغرب صفو المنتخبات الكبرى عندما دخل بقوة الى ربع نهائي مونديال قطر، محققا مفاجأة كبرى بتخطيه إسبانيا القوية، فأصبح أول دولة عربية تبلغ دور الثمانية.



وفيما كانت المنتخبات الكبرى تقوم بـ «تصفية» من هم أقل مكانة كرويا، كان للمغرب كلمة مختلفة، عندما صدم إسبانيا بطلة العالم 2010 وأوروبا 2008 و2012 بركلات الترجيح وأعادها مبكرا إلى مدريد.



تصفية ممثلي القارات «المغمورة» بدأت في ثمن النهائي مع إقصاء هولندا الوصيفة ثلاث مرات الولايات المتحدة (3-1) والأرجنتين لأستراليا (2-1) دون مقاومة كبيرة.



وفيما تلاعبت فرنسا بطلة 1998 و2018 بمنتخب من القارة العجوز عندما خاضت نزهة أمام پولندا (3-1)، استمتع الإنجليز أبطال 1966 بثلاثية أمام بطل إفريقيا السنغال 3-0.



وكانت اليابان الوحيدة التي قاومت من قارة آسيا، لكن ركلات الترجيح لم تسعفها أمام كرواتيا وصيفة 2018، خصوصا حارسها دومينيك ليفاكوفيتش الذي تصدى لـ 3 كرات.



بينما أجهزت البرازيل، حاملة اللقب 5 مرات آخرها في 2002، على كوريا الجنوبية 4-1، وأيضا سحقت البرتغال سويسرا 6-1 في «نزال أوروبي».



لكن الخرق الوحيد في ربع النهائي لممثل أفريقي أو آسيوي أو أميركي شمالي، جاء من المغرب البعيد كيلومترات قليلة عن إسبانيا التي جرها إلى ركلات ترجيح كان بطلها حارسه ياسين بونو (3-0).



«لست ساحراً»



وإزاء هذا الخرق المفاجئ، كان مدرب المغرب وليد الركراكي صريحا بعد إقصاء إسبانيا بركلات ترجيح تلت التعادل السلبي في ستاد المدينة التعليمية.



وردا على سؤال حول سعيه لمنع إيصال الكرة إلى لاعب الوسط الدفاعي سيرجيو بوسكيتس، قال المدرب الشاب: «بالضبط.. لقد تقبلنا عدم الاستحواذ. لدينا التواضع لنقول إننا لسنا فرنسا، أو ألمانيا أو إنجلترا للتنافس على صعيد الاستحواذ».



وتابع مدرب الوداد البيضاوي السابق الذي حل بديلا للبوسني وحيد خليلودجيتش قبل شهرين من البطولة لخلافات الأخير مع بعض اللاعبين أبرزهم النجم حكيم زياش: «مع ذلك، فشلت هذه الدول في أخذ الكرة من إسبانيا. لم يفلح أحد. ولذلك أنا لست ساحرا».



ويضيف: «عملنا 4 أيام على خطة اللعب هذه. كنا نعرف أن بوسكيتس، غافي وبيدري هم المفتاح. أغلق مهاجمونا ولاعبو وسطنا كل زوايا التمرير. كان علينا أن نعرف إلى متى نحن قادرون على الاستمرار. احترمت خطة اللعب، ثم جاءت ركلات الترجيح.. اليانصيب».



المعادلة أصعب



مع إقصاء ممثلي آسيا، أميركا الشمالية وأفريقيا، بقي المغرب ممثلا وحيدا لقارات لعبت دوما الأدوار الثانوية في كأس العالم.



من اصل 21 نسخة في المونديال، توجت أوروبا 12 مرة وأميركا الجنوبية 9 مرات. ينطلق ربع النهائي غدا الجمعة، مع تأهل 5 منتخبات أوروبية، 2 من أميركا الجنوبية والمغرب.



ومنذ 2002، لم يتذوق منتخب من خارج أوروبا طعم اللقب، فتوجت إيطاليا في 2006، إسبانيا في 2010، ألمانيا في 2014 وأخيرا فرنسا في 2018. لكن مع العطش الكبير لأرجنتين ميسي أو برازيل نيمار، أو حتى برتغال «المنبوذ راهنا» رونالدو، تبدو المعادلة أصعب هذه المرة، ولم لا مفاجأة بحجم الجبال وقوة «الأسود» يكون بطلها المغرب ليمنح القارة السمراء أول لقب في تاريخها.