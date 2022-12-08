الدوحة - فريد عبدالباقي



أبدى حارس مرمى المغرب ياسين بونو، عن سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز على منتخب إسبانيا.



وأشاد بونو بالدعم الجماهيري للمنتخب في مونديال قطر، مؤكدا أن هذا الدعم وراء تحقيق هذا الإنجاز التاريخي للكرة العربية. وقال بونو لـ «الأنباء»: حققنا حلما كبيرا بالتواجد ضمن أفضل 8 منتخبات على مستوى العالم، وبالتأكيد سعادتنا لا توصف، لاسيما أن هذا الانتصار سوف يخلده التاريخ. وأضاف الحارس الذي اختير رجل المباراة بعدما صد ركلتي ترجيح: «قدمنا أداء استثنائيا وبطوليا، آمنا بحظوظنا أمام منتخب قوي يضم لاعبين من طراز عال جدا، فخر لنا أن نسعد الشعب المغربي والشعوب العربية والأفريقية». وأتم بقوله: «ركلات الترجيح لها طبيعتها وخصوصيتها، حارس المرمى مطالب بالتركيز، وأن يكون حدسه عاليا كي ينجح في صد الركلات، وقد وفقت في الصد، لكن الإنجاز الذي تحقق يحسب للمجموعة وليس لي فقط، وزملائي اللاعبون بذلوا مجهودا خارقا كي يمنعوا المنتخب الإسباني من الوصول إلى مرماي خلال أكثر من 120 دقيقة».