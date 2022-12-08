بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من انتهاء المشوار عند الدور الأول نتيجة تقدم كوستاريكا على ألمانيا في الجولة الثالثة الأخيرة، اعتقد الإسبان أن الحظ أسعفهم بإنهائهم المجموعة الخامسة في الوصافة لأنهم سيتجنبون بذلك كرواتيا والأرجنتين والبرازيل في طريقهم المأمول الى نهائي مونديال قطر.



وزعم مدرب «لا روخا» لويس إنريكي أنه لم يكن يتابع نتيجة المباراة الثانية في الجولة الأخيرة بين ألمانيا وكوستاريكا التي تقدمت لـ 3 دقائق على أبطال العالم 4 مرات، تزامنا مع تخلف إسبانيا أمام اليابان، ما كان يعني خروج أبطال 2010 و«المانشافت» معا من دور المجموعات.



وهنا أجاب إنريكي عن سؤال بشأن تلك اللحظة من المباراتين قائلا: «هل كنا خارج البطولة في هذه الدقائق الثلاث؟ لماذا تعلموني بذلك؟ لم أكن أعلم.. كنت مركزا على مباراتنا ولو علمت بذلك لأصبت بأزمة قلبية».



وفي النهاية، خسرت إسبانيا أمام اليابان 1-2 وتأهلت بصحبة «الساموراي» وصيفة للمجموعة لتواجه المغرب الذي كان قد حسم صدارته للمجموعة السادسة، عوضا عن لقاء كرواتيا ثانية المجموعة، فيما دفع الألمان ثمن خسارة الجارة الأوروبية وودعوا النهائيات من الدور الأول للمرة الثانية تواليا.



وقد شكك كثر بجدية إسبانيا أمام اليابان واشتبهت تقارير بأن إنريكي درس مسار القرعة وكان يفضل بالتالي أن يحل في وصافة المجموعة، على أن يكون المغرب بوابة عبور «لا روخا» الى ربع النهائي، لكن الصاعقة المغربية حلت في ملعب المدينة التعليمية وانتهى مشوار أبطال جنوب أفريقيا 2010 عند ثمن النهائي للنسخة الثانية تواليا.



عقدة ركلات الترجيح



قد يكون إنريكي مدركا لتاريخ إسبانيا السيئ في ركلات الترجيح ولذلك طلب من كل لاعب أن ينفذ 1000 ركلة ترجيحية قبل الوصول إلى قطر، لكن يبدو أن لعنة ركلات «الحظ» لم تفارق «لا روخا» فسقطوا في اختبارها للمرة الرابعة من أصل 5، بعد ربع نهائي مونديال 1986 ضد بلجيكا، ربع نهائي مونديال 2002 ضد كوريا الجنوبية، وثمن نهائي مونديال 2018 ضد روسيا والآن ضد المغرب. هزيمة من هذا النوع قد تدفع أكبر المدربين الى التخلي عن منصبهم، لكن إنريكي يود «البقاء مدربا لإسبانيا طوال حياتي، لكن يجب علي التفكير بالأمر»، وفق ما أفاد بعد صدمة خروج كتيبته الشابة بقيادة غافي وبيدري ومساندة من المخضرم سيرجيو بوسكيتس. وردا على سؤال بشأن مستقبله، قال إنريكي: «لا يمكنني الإجابة لأني لا أعلم. أمام المنتخب الوطني المتسع من الوقت. أنا سعيد بتعاملي مع الاتحاد الإسباني، الرئيس»، مضيفا: «لو كان الأمر يعود لي، لبقيت طوال حياتي، لكن الأمر ليس كذلك». وتابع: «يجب أن أفكر بهدوء بما هو الأفضل لي وللمنتخب الوطني. كل الأوضاع سيكون لها تأثيرات».



محاباة لاعبي برشلونة



وقد انتقد إنريكي في بعض الأحيان للتحيز ضد لاعبي ريال مدريد ومحاباته لبرشلونة، ولم يكن الأمر مختلفا في مونديال قطر بضمه 8 لاعبين من النادي الكتالوني ولاعبين فقط من غريمه الملكي، ما سيعطي صحافة العاصمة سببا إضافيا لانتقاده عقب هذا الخروج المخيب الناجم عن اختياره من سينفذ أولا ركلات الترجيح وفق ما أفاد، قائلا: «أنا اخترت من سينفذ، اعتقدت أنهم الأفضل من بين الموجودين على أرضية الملعب». وتابع «اخترت المنفذين الثلاثة الأوائل وسأكرر الأمر ذاته» لو خيرت مجددا، مضيفا أنه لو منح خيار تبديل شيء ما «كنت سأخرج بونو (من المرمى المغربي) وأضع مكانه حارسا آخر».



وبالنسبة لإنريكي الذي خرج وفريقه بعد الفشل في ترجمة أي من الركلات الترجيحية الأولى بعدما أصاب بابلو سارابيا القائم في الأولى وصد بونو الثانية والثالثة لكارلوس سولير وبوسكيتس، فإن ركلات الترجيح «ليست يانصيب بالنسبة لي. يجب أن تسيطر على نفسك، أن تعرف كيف تسيطر على نفسك. كنت لاختار اللاعبين أنفسهم (لو خيرت مجددا)».



«المستقبل ليس موجوداً»



على الرغم من الآراء المتضاربة، وصلت إسبانيا الى نهائيات قطر 2022 في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه قبل 4 سنوات في روسيا 2018 عندما أقيل مدربها خولين لوبيتيغي عشية البطولة بعد أن أعلن ريال مدريد أنه سيتولى منصب المدرب بعد كأس العالم، ليتولى فرناندو هييرو مهمة الإشراف على المنتخب خلال النهائيات.



ومقارنة مع الجدل الذي رافق مشاركة إسبانيا في السنوات السابقة، فإن المنتخب الحالي خاض غمار مونديال قطر بهدوء كبير ثم بثقة أكبر بعد الفوز التاريخي افتتاحا على كوستاريكا بـ 7 أهداف نظيفة، لكن بدأ الشك يشق طريقه في الخسارة أمام اليابان قبل أن تنزل الصاعقة على يد المغرب. في سبتمبر، سئل إنريكي عن مستقبله مع المنتخب في حال الفشل في مونديال قطر، فأجاب: «المستقبل ليس موجودا»، في إشارة إلى أنه يتعامل مع كل يوم على حدة.