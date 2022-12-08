بصيحات الفرح والزغاريد والدموع، احتفل المغاربة بتأهل منتخبهم للمرة الأولى إلى ربع نهائي مونديال قطر. فما أن سجل النجم أشرف حكيمي ركلة الترجيح التي حسمت المواجهة، علت صرخات الفرح والزغاريد ومنبهات السيارات في شوارع الدار البيضاء كما في وسط العاصمة (الرباط)، التي توقفت فيها الحركة تقريبا طوال مدة المباراة التي تصدرت الاهتمامات في الأيام الأخيرة.



وبعد دقائق قليلة، تجمع مواطنون من كل الأعمار في شارع محمد الخامس الرئيسي وسط العاصمة للاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل إعلام محلية ومواقع تواصل اجتماعي الملك محمد السادس يشارك المواطنين فرحتهم مرتديا قميص المنتخب، وهو في سيارة وسط العاصمة. كذلك شوهد ولي العهد الأمير مولاي الحسن في السيارة نفسها وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة.



وكان الملك هنأ قبيل ذلك أعضاء المنتخب في اتصال هاتفي مع رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع «على مسارهم وتأهلهم التاريخي»، داعيا إياهم إلى «الحفاظ على نفس النهج في هذه المسابقة، ومواصلة تشريف كرة القدم الوطنية ورفع العلم الوطني عاليا».



وأوردت وسائل إعلام محلية فيديوهات تظهر احتفالات في شوارع الكثير من المدن.



في الدار البيضاء، قال عماد آيت أونجار الذي تابع المباراة في مطعم إيطالي امتلأ عن آخره: «كنا ملايين المغاربة وراء المنتخب، هذا الفريق يعبر عن روح ووحدة». وأضاف مبتهجا: «هذا انتصار للمغرب لإفريقيا وللعالم العربي وكل الأمم التي آمنت بحظوظنا، نحن فخورون بكوننا مغاربة». بدورها أعربت الشابة لمياء أفريا عن فرحتها قائلة: «لا أستطيع أن أصدق، هذا الفريق صنع معجزة».



كذلك عمت الفرحة مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد انتهاء المباراة التي شهدت ندية عالية. وكتب أحد رواد «فيسبوك»: «بكل بساطة هذا هو أقوى وأحسن لقاء لعبه منتخب عربي أو أفريقي في تاريخ كأس العالم»، وأضاف آخر: «هذا الفريق يتجاوز أفق أحلامي.. شكرا لهؤلاء الأبطال الذين نشروا الفرح في كل البيوت».



وأثارت مباراة المغرب مع إسبانيا، التي تبعد 14 كيلومترا فقط عن أقرب حدود بين البلدين، اهتماما وحماسة كبيرين طوال الأيام الماضية، حيث ظلت الجماهير تترقب مواجهة صعبة، رغم التفاؤل والحماس الذي خلفه تأهل «أسود الأطلس» إلى دور ثمن النهائي متفوقين على كرواتيا وصيف البطل في المونديال الماضي وبلجيكا التي كانت بين المرشحين للمنافسة على اللقب.



واكتسبت المواجهة نكهة خاصة كون البلدين يرتبطان تاريخيا بعلاقات ثقافية عميقة وعلاقات سياسية معقدة تخللتها لحظات توتر ووئام على مدى قرون، فضلا عن وجود جالية مغربية مهمة بإسبانيا. وبعد خلاف ديبلوماسي استمر سنة تقريبا بسبب قضية الصحراء الغربية، عادت المياه إلى مجاريها بين البلدين.



والعلاقات غنية بين البلدين أيضا على صعيد كرة القدم، حيث يحظى الدوري الإسباني بشعبية كبيرة في المغرب، كذلك، يلعب الكثير من المغاربة في الدوري الإسباني مثل الحارس ياسين بونو والمهاجم يوسف النصيري في إشبيلية، فضلا عن المدافع جواد الياميق في بلد الوليد والجناح عبدالصمد الزلزولي لاعب أوساسونا. في المقابل، ولد نجم المنتخب أشرف حكيمي في مدريد وترعرع فيها ولعب في صفوف ناديها الأشهر ريال مدريد.



«من الخليج إلى المحيط»



خلف «أسود الأطلس» شغفا عارما، ليس في المغرب فحسب، بل في أرجاء المنطقة العربية، فكتبت صحيفة «ليكونوميست» المغربية: «البلد في حاجة أكثر من أي وقت مضى لاستغلال هذه القوة الناعمة ليس فقط إزاء الأجانب، لكن أيضا وخصوصا إزاء أبنائه».



وتجاوز هذا الدعم حدود المغرب إلى بلدان عربية، مع تداول رواد مواقع التواصل في الأيام الماضية فيديوهات لاحتفالات وفرح في عفرين بسورية وغزة في الأراضي الفلسطينية، حتى أن فنانين في حفل زفاف فلسطيني ارتجلوا أغنية احتفاء بأسود الأطلس.



واحتفل لاعبو المنتخب المغربي بفوزهم على إسبانيا برفع العلم الفلسطيني على أرض الملعب.



كذلك تم تداول فيديو من مدينة جيجل الجزائرية يظهر مواطنين جزائريين يؤكدون مساندتهم المنتخب المغربي ضد إسبانيا وتفاؤلهم بإمكاناته، رغم القطيعة الديبلوماسية بين الدولتين.



وهنأ عدة لاعبين دوليين جزائريين أيضا المنتخب المغربي بالإنجاز الذي حققه.



وكتبت صفحة «دي زد فوت» الجزائرية على تويتر: «بعيدا عن كل منشورات الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي، الشعب الجزائري وراء الشعب المغربي (...) إخوتكم وجيرانكم معكم».