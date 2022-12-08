الدوحة ـ عبدالعزيز جاسم ـ فريد عبدالباقي



عاشت الجماهير العربية بصفة عامة والمغربية بصفة خاصة، ليلة من ألف ليلة وليلة، وذلك بعد الانتصار التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي على نظيره الإسباني بركلات الترجيح 3-0 في اللقاء الذي جمع المنتخبين في دور الـ16 على ستاد المدينة التعليمية، ومواجهة منتخب البرتغالي في ربع نهائي البطولة مساء السبت المقبل.



ووسط الاحتفالات العارمة في أرضية الملعب، تلقى رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع والمدرب وليد الركراكي اتصالا هاتفيا من العاهل المغربي الملك محمد السادس لتهنئتهم على الإنجاز الكبير، داعيا إياهم إلى الحفاظ على نفس النهج في مونديال قطر، ومواصلة تشريف الكرة المغربية.



كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، مقطع فيديو لمشاركة الملك محمد السادس، الشعب المغربي الاحتفالات في الشوارع بفوز المنتخب الوطني على إسبانيا في كأس العالم. ووثق الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة مرور ملك المغرب بسيارته وهو يحتفل مع أعداد كبيرة من الجماهير، في الشوارع عقب تأهل المنتخب المغربي إلى الدور الربع النهائي في كأس العالم، كما أظهر الفيديو ملك المغرب محاطا بأعداد كبيرة من المشجعين يحملون أعلاما ويهتفون بعبارات: أسود الأطلس.. مبروك علينا.. ديما مغرب.



ومازالت الدوحة تعيش أجواء احتفالية رائعة في جميع مناطق الدوحة، حيث أشعلت الفرحة سوق واقف، ومنطقة مشيرب، وكورنيش الدوحة، فيما انطلقت الألعاب النارية في كل مكان ابتهاجا بتأهل الأسود، ولم تقتصر الفرحة على الدوحة فقط، وبدا الأمر أنه يوم التضامن والتلاحم العربي الكبير ابتهاجا بفوز الأسود الذي أسعد أكثر من 400 مليون عربي.



وأكدت الجماهير المغربية والعربية أن جميع لاعبي منتخب الأسود كانوا نجوما فوق العادة بعد أن حققوا إنجازا تاريخيا بالوصول إلى الدور الثمانية كأول منتخب عربي يصل إلى هذا الدور خلال المشاركات العربية في نهائيات كأس العالم.



وأشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالنجاحات المتواصلة لكرة القدم المغربية، حيث قال في تقرير نشره على موقعه الرسمي: احتضن المغرب في يوليو الماضي ورشة عمل لمخطط تطوير المواهب «فيفا»، في إطار خطة تطوير المواهب التي دشنها أرسين فينغر مدير التطوير العالمي لدى «فيفا» في فبراير 2020، ليؤكد المغرب رغبته في مواصلة التطور ووضعه كامل الإمكانات تحت تصرف الفئات الصغرى التي تعتبر مستقبل الكرة المغربية.



هذا، وحرصت الجماهير المغربية على التواجد في الدوحة من أجل مساندة «أسود الأطلس»، حيث تمت زيادة عدد رحلات الطيران سواء من خلال الخطوط الجوية القطرية الناقل الرسمي لمونديال قطر، وأيضا الخطوط الملكية المغربية، الناقل الرسمي لـ«أسود الأطلس»، كما أعطت الخطوط المغربية تسهيلات للجماهير المغربية التي تواجدت في الدوحة في دور المجموعات من أجل البقاء وجدولة رحلاتهم بعد تأهل الأسود لدور ربع النهائي وذلك مجانا ودون مصاريف إضافية.



وارتفعت الهتافات أيضا في القاهرة وتونس وبيروت وعمان وبغداد ورام الله ومدن أخرى، حيث ابتهج العرب بالفوز غير المتوقع إلى حد بعيد على إسبانيا.



وقال حازم آل فايز، وهو أردني كان يطلق بوق سيارته في وسط عمان مع أصدقائه، «هذا فوز لكل العرب، لا للمغرب وحده والفرح أكبر أيضا بما أنه تحقق على أرض عربية».



وقال حسن سالم، وهو فلسطيني شاهد المباراة في مدينة رام الله بالضفة الغربية، «اليوم منح المغرب الفوز لجميع العرب». وقال رالف بيضون في بيروت: «أعتقد أنه فوز رائع وكانت الحاجة إليه ماسة من شبان العالم العربي وخصوصا شبان المغرب».



وفي أحد مقاهي العاصمة التونسية، صفق المشجعون وغنوا بعد انتهاء المباراة. وقال نور الدين ساسي، الذي كان يشاهدها مع أصدقائه، «إنه فوز تاريخي والمغرب يشرف جميع العرب والأفارقة».



وقال المصري محمد علي (35 عاما) إنه شعر بالتوتر في أثناء مشاهدة المباراة في القاهرة. وأضاف «يساعدهم اللعب في قطر كثيرا، يقف وراءهم جميع المشجعين العرب هناك».



وفي مدينة عدن اليمنية، تابع الآلاف المباراة بترقب وتفاؤل حذر إلى أن حقق المنتخب المغربي الانتصار.