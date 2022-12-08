كعادته في متابعة أحداث ومباريات البطولة، كان صــاحب السمو أمير قطر الشيـــخ تميم بن حمد آل ثاني شاهدا لمباراة المغرب من الملعب، حيث تفاعل مع أحداث المباراة وانفجر فرحا عقب انتهائها، كما حرص على حمل العلم المغربي ومؤازرة جميع أنصار «أسود الأطلس» وأشار بعلامة الإعجاب بإبهامه وأمسك بالعلم المغربي.



وغردت الملكة رانيا زوجة عاهل الأردن على تويتر بالعربية: «مبروووووك لأسود الأطلس فرحتونا».



كما انهالت التهاني على المنتخب المغربي من الزعماء العرب، منهم حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، كما كتب نائب المجلس الحاكم للسودان محمد حمدان دقلو عبر «تويتر»: «شكرا أسود الأطلس»، مضيفا: «مبروك للجمهور العربي والأفريقي».