احتل سقوط إسبانيا المدوي على يد المغرب عناوين الصحف المحلية الصادرة امس، حيث تحدثت عن «الفشل الذريع» لمنتخب «لا روخا» في تسجيل أي من ركلات الترجيح التي حسمت الفوز في النهاية لـ«أسود الأطلس» بثلاثية نظيفة.



وبعنوان «ضربة قاضية في المونديال»، افتتحت صحيفة «موندو ديبورتيفو» عددها مع صورة للاعبي منتخب المغرب، الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه بعدما أصبح أول منتخب عربي يتأهل لربع نهائي كأس العالم، وهم يركضون في الملعب احتفالا بالانتصار مخلفين وراءهم لاعبي إسبانيا على صف واحد بلا حراك وعلامات خيبة الأمل على وجوههم. وأشارت الصحيفة الكتالونية في عنوان فرعي إلى أن «إسبانيا تحطمت مرة أخرة في ثمن النهائي بعد فشلها في اختراق دفاع المغرب الجيد وتسجيل ولو ركلة ترجيح واحدة».



كما أبرزت الصحيفة أن «سارابيا وسولير وبوسكيتس أهدروا ركلاتهم، وحكيمي بتسديدة على طريقة بانينكا.. أرسل الإسبان إلى بيوتهم».



ولم تجد «سبورت» الكتالونية أيضا أفضل من عنوان «يا لها من ضربة» لوصف الهزيمة المؤلمة لإسبانيا التي «أصبحت خارج المونديال بعد ركلات ترجيح كارثية أهدروا فيها 3 ركلات».



من جانبها، اعتبرت صحيفة «ماركا» أن «المونديال كبير علينا»، مشيرة إلى «فشل ذريع في ثمن النهائي لإسبانيا بقيادة إنريكي». وأضافت «تعرضوا للإقصاء من بطولة انتقلوا فيها من الكثير إلى لا شيء».



وبصورة لإنريكي وهو يضع يديه فوق رأسه عقب الهزيمة، افتتحت صحيفة «آس» عددها الصادر امس بعنوان «قضي الأمر»، مشيرة إلى أن «إسبانيا تغادر المونديال بركلات الترجيح عقب استحواذ يصل إلى حد الملل وقليل جدا من التسديد».



بدورها، انشغلت الصحف العامة الإسبانية بوداع المنتخب الوطني لمونديال قطر، حيث خصصت «إل باييس» جزءا كبيرا من صفحتها الرئيسية للموضوع وعنونته «إسبانيا تسقط بكثير من الاستحواذ الذي لم ينفع في شيء».



وأبرزت الصحيفة في عنوان فرعي أن «لا روخا كان عاجزا أمام صلابة المغرب. لم ينجحوا في التسجيل على مدار 120 دقيقة وأهدروا 3 ركلات ترجيح حاسمة».