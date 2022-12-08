اعتمدت الحكومة القطرية على بطاقة «هيا»، وهي تطبيق تعريف رقمي، يعتمد بشكل أساسي على بيانات، كشرط إلزامي لدخول البلاد، حيث يجب على جميع المشجعين، والمحليين، والذين يفكرون في حضور مباريات كأس العالم مباشرة، ملء مجموعة من البيانات وتحميل صورة للوجه عالية الدقة مع مسح ضوئي لجواز السفر، بالتالي يحصل كل حامل للبطاقة على وثيقة هوية رقمية.



وتعمل تقنية «التعرف على الوجوه» من خلال تحليل الصور وتأكيد هوية الشخص باستخدام وجهه عبر تحديد ملامحه وقياسها، بالتالي التعرف على الوجوه البشرية في الصور أو مقاطع الفيديو، أو تحديد ما إذا كان الوجه الموجود في صورتين مختلفتين ينتمي إلى الشخص نفسه، أو حتى البحث عن وجه محدد بين مجموعة كبيرة من الصور الموجودة.



وتعمل شبكة من الكاميرات الأمنية التي يتجاوز عددها 15 ألفا، داخل الستاد وفي شوارع المدينة وقطاراتها وحافلاتها، ومجهزة بتقنية التعرف على الوجوه، وتعمل على التقاط أي نوع من التهديدات بدءا من إثارة الشغب في الملاعب وصولا إلى الإرهاب، وتنقل المعلومات مباشرة إلى مركز القيادة والتحكم في «أسباير»، وهو مقر مراقبة متطور مزود بمجموعة كبيرة من الشاشات المثبتة على الحائط، إضافة إلى شاشة خاصة بكل فني أمن لمراقبة الوضع العام متنقلا من خلالها عبر الكاميرات، بحيث يتلقى المركز مباشرة أي حادثة تهديد أمني يحتمل وقوعها داخل الملاعب، ثم ينقل التعليمات إلى طواقم الأمن المنتشرة في كل مكان والجاهزة للتعامل مع أي حدث فور وقوعه، إضافة إلى مراقبة المشجعين بواسطة كاميرات الطائرات المسيرة.

جدول مباريات كأس العالم «قطر 2022»