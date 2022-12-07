أرسلت الصين بنجاح قمرا صناعيا جديدا للاختبارات إلى الفضاء، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي البلاد.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية للأنباء، أنه تم إطلاق قمر الاختبارات الصناعي لـ "نظام تبادل البيانات عالي التردد (VDES)" بواسطة صاروخ حامل من طراز "كوايتشو-11 واي2" في الساعة 9:15 صباحا (بتوقيت بكين) ودخل إلى المدار المخطط له، موضحة أنه سيتم استخدام القمر الصناعي بشكل أساسي في اختبار الاتصالات والتحقق من التقنيات الرئيسية لـ "نظام تبادل البيانات عالي التردد (VDES)" و"نظام التعرف التلقائي (AIS)".

وأفاد مركز الإطلاق بأن هذه العملية تمثل المهمة الـ23 لسلسلة صواريخ "كوايتشو-11".