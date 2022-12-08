

أشاد النجم البرازيلي السابق رونالدو بتنظيم مونديال قطر والأجواء التي شهدتها البطولة الرائعة، وتغيير قطر الصورة عن المنطقة العربية بشكل عام.



وقال رونالدو في لقاء خاص مع قنوات beIN SPORTS: قطر نجحت بامتياز في تنظيم كأس العالم وفي كل المجالات، سواء في الملاعب الرائعة أو الفنادق والضيافة والتنقل والمواصلات، أماكن فعاليات الجماهير، كل الأمور أكثر من رائعة في المونديال، فالكل عاش تجربة مميزة للغاية في كأس العالم وقطر نجحت بشكل كبير جدا في تقديم بطولة مميزة من كل النواحي.



وأضاف: قرب المسافة بين الملاعب، كان تجربة جيدة جدا للجماهير لحضور أكثر من مباراة في يوم واحد، وهذا أمر رائع جدا، كما أن الحضور الجماهيري للبطولة في الملاعب الرائعة جعل هناك أجواء مميزة في كل مباراة.



وتطرق رونالدو للحديث عن الفعاليات الجماهيرية قائلا: تنظيم مناطق المشجعين في قطر رائع جدا وقطر نجحت في ضبط الحضور الجماهيري بشكل جيد، نحن كنا متخوفين من درجة الحرارة ولكن الجو ممتاز، والكل يستمتع بالأجواء المصاحبة للبطولة والمباريات والمستوى العالي للمنتخبات والمفاجآت التي حدثت والمباريات القوية التي قدمها اللاعبون، وأعتقد أن من كانت لديه فكرة متواضعة غير صحيحة عن قطر وعن المنطقة العربية سيعود إلى بلده وهو في غاية السعادة، بالتجربة الرائعة التي حصل عليها من خلال التواجد في قطر والاستمتاع بمباريات المونديال.



وحول المستوى الفني للبطولة، قال الأسطورة رونالدو: المستوى الفني مرتفع جدا وكل الفرق تقدم أفضل ما لديها، وكل اللاعبين في قمة الجاهزية لتقديم مستويات عالية، نحن استمتعنا بالمباريات في دور المجموعات، التي كانت مليئة بالمفاجآت، وأيضا جاءت مباريات دور الـ 16 في غاية القوة والندية، بين المنتخبات الكبرى، فالكل مستمتع بالمباريات والأجواء في النسخة المميزة من البطولة، التي تتيح لنا جميعا ولأول مرة حضور أكثر من مباراة في نفس اليوم بسبب قرب المسافة بين الملاعب، وهذا أهم ما يميز البطولة.



وحول المنتخبات التي لفتت انتباهه في البطولة، قال: كل المنتخبات تقدم مستويات جيدة ولكن البرازيل وفرنسا هما الأفضل حتى الآن من حيث المستوى الثابت والأداء والنتائج، وأتوقع مستويات أفضل في المراحل المتقدمة من البطولة.