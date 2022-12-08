

أكد مدافع وقائد البرازيل تياغو سيلفا أن منتخب بلاده لا يخشى مواجهة أي فريق، موضحا أن الفوز على كوريا الجنوبية في المباراة التي جمعتهما بمنافسات دور الـ16 بكأس العالم، لم يكن سهلا.



وحقق السامبا فوزا عريضا على حساب كوريا، بنتيجة (4-1)، ليتأهل للدور ربع النهائي ويصطدم بالمنتخب الكرواتي الذي أقصى اليابان، وذكر تياغو في تصريح لصحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية: «نحن أقوياء حتى في أذهاننا، أمام كوريا الجنوبية لم يكن الفوز سهلا، لقد عملنا كثيرا للاستعداد للمباراة، وقبل التفكير في لعب نصف نهائي محتمل ضد الأرجنتين، علينا التفكير في كرواتيا، نحن نحترم الجميع لكن لا نخاف من أحد، علينا أن نحتفظ بشجاعتنا»، مضيفا نيمار لا غنى عنه، لقد عاش أسبوعا صعبا للغاية، لقد لعب مباراة الدور ثمن النهائي من كأس العالم بحصتين تدريبيتين فقط، لكنه أظهر أنه يركز بنسبة 100% على الكأس، إنه يريدها بشدة.