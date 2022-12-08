

بدأ مونديال قطر في الظل، لكن سرعان ما ارتدى جوردان هندرسون لباس البطل المجهول في صفوف منتخب انجلترا، ليكسب احترام الجميع قبيل مواجهة «الوزن الثقيل» أمام فرنسا السبت في الدور ربع النهائي.



وفي حين من المتوقع أن تسلط الأضواء على قائد «الأسود الثلاثة» الهداف هاري كاين والشاب جود بيلينغهام أمام منتخب «الديوك»، سيشكل هندرسون حجر الأساس لزملائه على ستاد البيت.



يعتبر هندرسون شخصية مثيرة للانقسام بين جماهير انجلترا الذين غالبا ما يفضلون في كثير من الأحيان رؤية المزيد من الخيارات الساحرة في خط الوسط.



غير أن قائد ليفربول نجح في اسكات الألسن البغيضة في الاسبوعين الأخيرين.



وعلى الرغم من أن هندرسون بدأ مغامرته في قطر من على مقاعد البدلاء في المباراتين الاولين، حول مدرب «الأسود الثلاثة» غاريث ساوثغيت نظره إلى لاعب الوسط في خطوة زادت الشرخ مرة جديدة حول اللاعب.



وفي وقت عانى ديكلان رايس وبيلينغهام من فرض نفسيهما أمام الولايات المتحدة في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات، شعر ساوثغيت بأن حضور هندرسون وخبرته الكبيرة سيساهمان في اضفاء المزيد من الندية لخط الوسط.

دفع ساوثغيت بابن الـ 32 عاما في الدقيقة 69، وفورا شعر الجميع بحضور هندرسون بعدما طلب من زملائه الضغط على المنافس في نقاط أعلى من الملعب وبصلابة أكبر.

وعلى الرغم من انتهاء اللقاء أمام المنتخب الأميركي بالتعادل السلبي، إلا أن قيادة هندرسون والمجهود الذي بذله داخل المستطيل الأخضر ضمنا له مكانا أساسيا لمباراة المجموعة الأخيرة ضد ويلز.



منح دور هندرسون إلى جانب رايس، كمحورين أمام الدفاع الانجليزي، الحرية لبيلينغهام للتحرك في الملعب، فحسم رجال ساوثغيت اللقاء لصالحهم بثلاثية نظيفة.



قال ساوثغيت «عندما كنا نلعب ضد الولايات المتحدة، كنا نواجه بعض المشاكل التكتيكية التي ساعد (هندرسون) في حلها. كان له تأثير بارز على المجموعة».



تكررت القصة نفسها الاحد في الفوز على السنغال 3-0 في ثمن النهائي، فسرق بيلينغهام الاضواء بأداء ساحر أصبح ممكنا بفضل مساهمة هندرسون غير الاناني.



رد لاعب بوروسيا دورتموند الألماني الجميل لهندرسون بتمريره كرة افتتاح التسجيل لصالح انجلترا أمام «أسود التيرانغا».

كما وجه اللاعب البالغ 19 عاما نداء مثيرا للمشككين لمنح هندرسون بعض المديح طال انتظاره، فقال «أداء رائع من جوردان. رأيت بعض الكلام السلبي عن اسلوب لعبه. إنه أمر سخيف».



وتابع «هو أقل تقديرا من الناحية الفنية وقد قدم أداء رائعا مرة أخرى في مباراة كبيرة بهدف هائل، لذا أعتقد أن الوقت قد حان ليحظى ببعض الاحترام».



بدوره، حرص ساوثغيت على الإشادة بدور هندرسون في مساعدة إنجلترا بالتغلب على السنغال بعد البداية المتوترة.



قال ساوثغيت «جود وهندو (هندرسون)، عندما فقدنا الاستحواذ على الكرة، أعادنا إلى أجواء اللقاء. تأثير هندو سمح لجود بمزيد من الحرية للتموضع واستجاب الاخير لذلك بشكل رائع».

من المؤكد، أن الاختبار التالي لهندرسون أمام فرنسا في ربع النهائي سيكون الأصعب للاعب ليفربول.



يملك أبطال العالم 1998 و2018 خط وسط رائعا يتألف من أوريليان تشواميني وأدريان رابيو، ويلعب أنطوان غريزمان أمامهما مباشرة.



يعد وقف خط إمداد الكرات للمهاجم المتألق ومتصدر ترتيب الهدافين مع 5 أهداف كيليان مبابي مسألة ضرورية في حال أراد منتخب «الأسود الثلاثة» بلوغ نصف النهائي، في حين ستلقى على كاهلي هندرسون مسؤوليات جمة.