

نفى الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو توصله لاتفاق يقضي بانتقاله لنادي النصر السعودي عقب انتهاء مغامرة بلاده في مونديال قطر 2022.



وبات رونالدو لاعبا حرا بعد فسخ تعاقده مع مان يونايتد الإنجليزي الشهر الماضي، وأثيرت بعدها تكهنات حول موافقة اللاعب على عرض سخي من النصر السعودي.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن رونالدو سيحصل على أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (121 مليون دولار) سنويا في صفوف النصر. ولكن رونالدو البالغ عمره 37 عاما أكد أن التقارير التي تحدثت عن توقيعه للنصر خاطئة.



وتحدث رونالدو عقب مشاركته من على مقاعد البدلاء خلال الفوز الساحق للبرتغال على سويسرا 6-1 بدور الـ 16 لكأس العالم، وقال «لا، الأمر ليس صحيحا».

وجاء رحيل رونالدو عن «اليونايتد» بعد مقابلة تلفزيونية فتح خلالها النار على إدارة النادي الإنجليزي والمدرب الهولندي إيريك تين هاغ.



ويتطلع رونالدو للانتقال إلى فريق أوروبي بهدف العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا ولكن ربما يواجه صعوبة في تحقيق مبتغاه بعد تراجع مستواه مؤخرا مقارنة بالأداء اللافت الذي كان عليه خلال عصره الذهبي مع ريال مدريد الإسباني.



من ناحية أخرى، أعرب رونالدو عن أمله في شفاء الأسطورة البرازيلي بيليه، بعد أن تدهورت حالته الصحية في المستشفى الذي يرقد به في ساو باولو.



ووجه رونالدو حديثه لبيليه قائلا «فلتتحسن، فلتتحسن بيليه، ملكنا عليه أن يتحسن، هذا ما نريده جميعا».