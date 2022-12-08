

يتوقع أن يكون الاتحاد الألماني لكرة القدم قد حسم في وقت متأخر من مساء أمس مصير هانسي فليك المدير الفني للمنتخب الأول سواء بالبقاء أو الرحيل عقب الخروج من دور المجموعات لمونديال قطر.



وقد التقى فليك في وقت لاحق من مساء أمس مع بيرند نويندورف رئيس اتحاد الكرة الألماني وهانز يواخيم فاتسكه رئيس المجلس الإشرافي لرابطة الدوري الألماني، ومن المقرر أن يقدم تحليلا لمشوار الفريق في المونديال.



وكان من المقرر حضور أوليفر بيرهوف خلال الاجتماع لكنه استقال من منصب مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم في أعقاب الأداء المخيب والنتائج المحبطة للماكينات في ثالث بطولة على التوالي.



وأعرب فليك عن أسفه لرحيل بيرهوف، ورأى البعض أنها قد تكون إشارة لقرب رحيل المدرب أيضا بعد عام واحد من توليه المهمة عقب رحيله عن بايرن ميونيخ، عقب الخلافات التي نشبت مع حسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة النادي البافاري للشؤون الرياضية.



وأبدى أكثر من 50% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته مجلة «كيكر شبورتس» رغبتهم في رحيل مدرب المنتخب الألماني.



ويعتبر يورغن كلوب البديل البديهي لفليك في المنتخب الألماني، لكنه جدد عقده مؤخرا مع ليفربول، كما أنه من الصعب التعاقده مع توماس توخيل المدرب السابق لباريس سان جرمان وبوروسيا دورتموند نظرا لارتفاع راتبه.



ولا يتولى توخيل تدريب أي فريق حاليا ولكن فاتسكه الذي يتولى أيضا منصب رئيس المكتب التنفيذي في دورتموند، سبق وأن أطاح به من تدريب الفريق واصفا إياه بالشخص الصعب.