قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن سياسته تزيد من فرص خلق الوظائف وتركز في جانب كبير منها على الاستثمار في مجال التكنولوجيا والشرائح الإلكترونية.

وأكد بايدن، خلال تفقده لمصنع جديد للشرائح الإلكترونية في مدينة"فناكس" بولاية أريزونا تعكف على بنائه شركة تايوانية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، إلى تراجع التضخم وانخفاض أسعار البنزين.

وأضاف أن هذه المصانع قد تمثل نقطة تحول تغير قواعد اللعبة كما ستقوم تي أس أم سي التايوانية باستثمار 40 مليار دولار، وهو أكبر استثمار تشهده ولاية أريزونا في تاريخها.. وسيتم من خلاله خلق أكثر من 10 آلاف وظيفة في مجال الإنشاءات و 10 آلاف أخرى في مجال التكنولوجيا.. ونشهد حاليا تراجع للتضخم في المتاجر.. لافتا إلى انخفاض أسعار البنزين إلى أقل من مستويات قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.