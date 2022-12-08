

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



هنأ المعلق الرياضي الجزائري الشهير حفيظ دراجي المنتخب المغربي بلوغه إلى الدور ربع نهائي مونديال قطر للمرة الأولى في تاريخ مشاركات المغرب والعرب بنهائيات كأس العالم.



وقال دراجي في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان المنتخب المغربي استحق الفوز على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح، مشيدا بأداء اللاعبين والجهاز الفني.



وأضاف أن المنتخب المغربي يلقى دعما كبيرا من جانب الجماهير العربية والمغربية، وهو ما ساهم في تقديم مستوى أكثر من رائع، لاسيما أن المنتخب المغربي هو أفضل خط دفاع في البطولة، ولديه أفضل حارس مرمى في المونديال هو ياسين بونو.



وتوقع دراجي أن يصل «أسود الأطلس» إلى أبعد نقطة، مشيرا الى أن حظوظه في مباراته القادمة أمام البرتغال في ربع النهائي ستكون متساوية بنسبة 50% لكلا الجانبين.



كما أشاد دراجي بالتنظيم القطري الذي فاق كل التوقعات، وبالستادات المذهلة والفريدة من نوعها لمونديال قطر، مضيفا: «التنظيم القطري أبهرني كثيرا فكل شيء متوافر من بنية تحتية متطورة ووسائل نقل وكل مستلزمات البطولة متوافرة وبمستويات عالية ومتطورة».



وانتقد دراجي تصرف رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو، تجاه الصحافي الجزائري كما وصفه بـ«الهجمية» وانه ما كان عليه أن يتصرف بهذه الطريقة.