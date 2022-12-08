

أجرى التحقيق - هادي العنزي



تقترب بطولة كأس العالم من أيامها الأخيرة، بعدما دخلت المنافسات مراحلها الأخيرة في ظل متعة وإثارة كبيرتين، بدءا من الدور ثمن النهائي، وصولا إلى النهائي 18 ديسمبر الجاري. «الأنباء» استطلعت آراء عدد من الرياضيين بمختلف توجهاتهم، وخبراتهم الرياضية، ومسيرتهم الكروية، عن أبرز سمات مونديال قطر، سواء من حيث التنظيم والإدارة، أو من حيث المستويات الفنية، وما قدمه المونديال للكرة العالمية في المجمل.



وجاءت كلمات الرياضيين إشادة بالتنظيم الأفضل والأكثر تكاملا في تاريخ كأس العالم، وثناء على حسن ضيافة أهل قطر لجميع شعوب المعمورة، وتكاد تكون الآراء قد أجمعت من الناحية الفنية على أن السمة الغالبة لجميع الفرق المتميزة في البطولة اللعب الجماعي، والانضباط التكتيكي، وعدم الاعتماد على المهارات الفردية، فضلا عن عدم ظهور موهبة جديدة في البطولة.

أنور يعقوب: حسن التنظيم وابتسامة الجماهير دلائل على النجاح القطري









ذكر المدرب الوطني أنور يعقوب أن قطر فاقت التوقعات تنظيما وإدارة لأكبر بطولة كروية في العالم، وقد حرصت على التواجد في البطولة العالمية، وسعدت بما شاهدته من ضيافة قطرية رفيعة المستوى، وتنظيم دقيق في جميع الملاعب، مما مكن الجماهير الحاشدة من الدخول بسهولة ويسر، بالإضافة إلى حسن الاستقبال، وهذا أمر يضاف إلى النجاحات التي حققتها قطر، سواء في حفل الافتتاح أو في الأدوار التمهيدية، ولعل الابتسامة التي شاهدتها ترتسم على وجوه العديد من الجماهير الرياضية دليل آخر على نجاح البطولة.



وأشار يعقوب إلى إنجاز المنتخب المغربي، مؤكدا انه كان على درجة عالية من الثبات الفني، مما مكنه من المضي قدما إلى مراحل متقدمة في البطولة، مضيفا: بالنسبة للمستوى الفني يعد جيدا وليس ممتازا، وشهدنا العديد من الفرق تهتم بالجانب الدفاعي، والحرص المبالغ فيه على نظافة شباكها، كما لم يشهد المونديال مواهب جديدة باستثناء الفرنسي كيليان مبابي الذي سبق أن دشن مسيرته بأفضل الانجازات بالفوز بكأس العالم في روسيا 2018 مع منتخب بلاده.





العدواني: «الضغط العالي» واللياقة البدنية والتحول من الدفاع للهجوم علامات فنية فارقة









أكد المدرب الوطني ظاهر العدواني أن الضغط العالي كان السمة الأبرز لأغلب المنتخبات المشاركة في المونديال، بهدف تحقيق نتيجة جيدة، أو عدم الخروج بهزيمة ثقيلة، كما أظهرت البطولة القيمة العالية للتحول السريع من الدفاع للهجوم، وأهمية اللياقة البدنية العالية في مجاراة الفرق بمختلف مستوياتها، والعطاء حتى الدقائق الأخيرة، مضيفا ان البطولة جاءت جيدة من حيث المستوى الفني، وهذا مرده إلى جاهزية المنتخبات المشاركة، ولكون البطولة جاءت في منتصف الموسم لم يصل اللاعبون إلى مرحلة الإرهاق، وقلة الإصابات، كما لاحظنا اختفاء المواهب، واعتماد الفرق على اللعب الجماعي نهجا ثابتا في جميع المباريات، بالإضافة إلى الانضباط التكتيكي كعلامة بارزة، مشيدا بتنظيم قطر الذي عده أكثر من رائع.



وقال العدواني: «أحد أبرز المكاسب التي ظهر بها المونديال من الناحية الفنية تقارب المستوى الفني للمنتخبات التي يصنفها الكثير من المتابعين على أنها منتخبات الصف الثاني، وقد قارعت الفرق الكبيرة وتفوقت عليها، مما أكد تطورها الفني، ولعل الفارق الوحيد الذي جعلها تتأثر فنيا عدم وجود صف ثان بجودة فنية عالية، وتلك كانت علامة فارقة لدى العديد من الفرق وخاصة العربية، باستثناء المغرب الذي يمتاز بوجود عدد غير قليل من اللاعبين ذوي المستوى الفني الرفيع. ورشح العدواني منتخب البرازيل للذهاب بعيدا في المونديال.





السربل: خارطة كرة القدم تغيرت.. والدوحة تألقت









قال لاعب نادي الجهراء السابق والمدرب الوطني سلمان السربل أن بطولة كأس العالم الحالية كشفت أن خارطة كرة القدم تغيرت إلى درجة كبيرة، بعد المستويات الفنية العالية التي قدمتها فرق القارتين الآسيوية والأفريقية. وقال: «المنتخبات الآسيوية على سبيل المثال حققت مفاجآت كبيرة أكدت معها تطورها فنيا وبدنيا، ودلائل ذلك فوز السعودية واليابان وكوريا الجنوبية في مواجهات مع أفضل الفرق العالمية، وكذلك تصدر المغرب لمجموعته بوجود كرواتيا وبلجيكا، والطموح اليوم مغاير لما كان عليه، ودليل ذلك، عدم رضا المنتخب السعودي عن خروجه من الدور الأول»، لافتا إلى انه لا توجد تغييرات تكتيكية جديدة، باستثناء اعتماد أغلب الفرق على «الضغط العالي» المتبادل، ولعل التغيير الأبرز هو في عقلية اللاعبين، وفي المجمل هذه البطولة تعد بطولة الفرق وليست النجوم، باستثناء الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وأشاد السربل بتنظيم قطر للمونديال، مبديا فخره واعتزازه بحسن التنظيم الذي شرف العرب جميعا، وأظهر الوجه الحضاري للمنطقة بالمجمل، مضيفا ان تنظيم قطر «حكاية تروى»، من حيث المنشآت، والمواصلات، وحضور الجماهير، لتتكامل العناصر ليصبح المونديال الأروع في التاريخ. ورشح السربل فوز البرازيل بكأس العالم، مع تمنياته بفوز المنتخب الأرجنتيني تقديرا للجهود الكبيرة التي قدمها ويقدمها ميسي.





محمود: تقييم الحكام مرتفع.. وأغلب القرارات صائبة









أكد الحكم الدولي علي محمود أن مونديال 2022 لم يشهد قرارات تحكيمية أثرت سلبا على أي مباراة، وجاءت قيادة جميع الحكام للمباريات جيدة، فقد كانوا حاضرين بشكل قريب من الكرة، وجاءت قراراتهم منصفة وعادلة بدرجة كبيرة، وعليه أعتقد أن التقييم العام للحكام مرتفع، وإن كانت هناك من أخطاء فهي لا تكاد تذكر ولم تؤثر سلبا على النتيجة النهائية لأي مباراة سواء في الأدوار التمهيدية أو دور الـ 16.



وأشار محمود إلى أن تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) جاء قليلا جدا في البطولة، ولم نشهد سوى حالتين أو ثلاث على الأكثر، وكان اللجوء إلى الـ «VAR» مستحقا للفصل في قرارات تبدو جدلية، وتحمل أوجها عدة.



وأضاف أن المونديال جاء مثاليا من الناحية التحكيمية، وهذا يرجع إلى العقلية الاحترافية التي يتمتع بها اللاعبون، وكذلك جودة الحكام، والشروط التي فرضها البلد المنظم، والتقنيات التكنولوجية المساعدة التي وفرها القائمون على البطولة، ما ساهم في نجاح مهمة الحكام.



وشدد محمود على أن كأس العالم في نسختها الحالية تعد أفضل بطولة على الإطلاق. وقال: «قطر أتعبوا من بعدهم، وتفوقوا على جميع من سبقهم، بعمل متقن جاد، وقد أدرت إحدى المباريات في شهر أغسطس الماضي في الدوحة، كانت درجة الحرارة في الملعب دون 20 درجة، فيما كانت خارج الستاد تتجاوز 45 درجة مئوية».





دهيليس: تطور الكرة الآسيوية والأفريقية وراء تقارب المستوى









أشاد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل محمد دهيليس بتنظيم قطر لكأس العالم، ونجاحها منقطع النظير في جميع تفاصيل المونديال، وقال: «جاءت المستويات الفنية في المونديال متقاربة بشكل كبير، وشهدنا العديد من النتائج التي تعد لافتة، مثل فوز السعودية على الأرجنتين، والكاميرون على البرازيل، وتونس على حامل اللقب فرنسا، واليابان على ألمانيا، وذلك مرده إلى التطور الفني الكبير الذي شهدته منتخبات أفريقيا وآسيا، وليس تراجع أداء الفرق الكبيرة، كما أن العديد من لاعبي القارتين أخذ طريقه إلى القارة الأوروبية حيث المستويات الفنية المتقدمة، والمنافسة القوية طوال الموسم في مختلف المسابقات، وعليه شهدنا ذلك التقارب الفني، وجاءت النتائج مفاجأة للكثيرين، وإن كانت كرة القدم تحمل المفاجآت دائما».



وذكر دهيليس أن إحدى أبرز سمات كأس العالم الحالية تتمثل بظهور الرغبة القوية للاعبين في تحقيق الفوز، وهو ما شكل عاملا مساعدا مهماً لدى العديد من الفرق بالإضافة الى جاهزيتها الفنية والبدنية، نظرا لكون البطولة جاءت في منتصف الموسم، ومن أبرز السمات الفنية الواضحة أيضا في البطولة اعتماد العديد من المنتخبات على الضغط العالي في مواجهة خصومها.



جابر: لا نجوم جدداً في المونديال.. والقطريون أعجزوا من بعدهم









أشار لاعب منتخبنا الوطني السابق والمدرب الوطني نواف جابر إلى أن المونديال خلا من ظهور نجوم جدد، باستثناء الظهور المفاجئ للمهاجم البرتغالي غونكالو راموس صاحب الثلاثية «هاتريك» في مرمى سويسرا بدور الـ 16. وطغا على البطولة اللعب الجماعي، عوضا عن المهارات الفردية للاعبين، وقد رصدنا تركيز أغلب مدربي المنتخبات على الجانب الدفاعي، وعليه فقد كان أولوية لديهم، بهدف المحافظة على نظافة شباكهم، ومن ثم الانطلاق تدريجيا نحو مهاجمة الخصم وفق تكتيك بعينه، وقد أعجبت بالنهج التكتيكي لمدرب منتخب اليابان هاجيمي موريياسو والتحولات المميزة للفريق من 3-4-3 إلى 3-5-1، وتغلبه على منتخبات كبيرة.



وذكر جابر أن ثقافة اللاعب الآسيوي والأفريقي شهدت تغييرا كبيرا في السنوات الأخيرة، وقال: «الانتصارات التي سجلتها تلك الفرق تعود بالدرجة الأولى إلى تغير الفكر الكروي للاعبين، وتطورها من الناحية الفنية، وثقافة الفوز أصبحت هي الغالبة لديهم، وقد أثبت مونديال قطر إمكانية الفوز على الفرق الكبيرة بالعمل الجاد، والفكر المتطور».



وأكد أن أبرز إيجابيات كأس العالم الحالية أن تكون قطر هي البلد المضيف، فأهل الدوحة أبدعوا في كل شيء تفصيلا وإجمالا، وشرفونا عربيا وإسلاميا، بعدما قدموا صورة ناصعة البياض للحضارة العربية والإسلامية، وتكاد تكون البطولة الأولى التي بإمكان المتفرج أن يحضر مباراتين في نفس اليوم، فضلا عن التنظيم الاحترافي الرفيع الذي رفع رؤوسنا عاليا.





جراغ: مونديال استثنائي والأفضل على الإطلاق









أكد لاعب النادي العربي والمنتخب الوطني السابق محمد جراغ أن المونديال الحالي يعد الأفضل على الإطلاق تنظيميا وفنيا، وقال: «لا يمكن وصف هذه النسخة بكلمات قليلة، البطولة الحالية جاءت فوق مستوى التوقعات، استثنائية ومثالية في كل شيء، ونشكر دولة قطر قيادة وشعبا على كل ما قدمته لتظهر المونديال بأفضل صورة ممكنة، وقد سعدنا بتواجد مئات الآلاف من الجماهير المحبة لكرة القدم من مختلف دول العالم وهم سعداء وفرحون بحضورهم ومتابعتهم لمباريات منتخباتهم، وكان للضيافة القطرية الكريمة دور كبير في إنجاح البطولة.



وذكر ان من المبادرات الجميلة التي شهدتها البطولة استضافة طلبة مدرسة بلاط الشهداء بالكويت، وهذه المبادرة تعبر عن الأخوة والحرص على التفاعل الإيجابي مع جميع المبادرات الإنسانية الداعمة»، مشيرا إلى أن قطر نجحت في التنظيم، وأكدت أنها قادرة على النجاح في التحدي الأكبر.



وأشار جراغ إلى أن المهارة الفردية كانت حاضرة في المنتخب البرازيلي تحديدا، فيما ظهر التزام الفرق باللعب الجماعي في العديد من المباريات. وعن النتائج التي اعتبرها الكثيرون مفاجأة في المونديال، قال: «لا توجد مفاجآت في كأس العالم، الجميع جاهز وعلى أهبة الاستعداد لتقديم أفضل ما لديه، وعليه شهدنا مستويات ونتائج متقاربة».





السلامة: قطر كسرت الحاجز .. والمغرب الأفضل









أبدى مهاجم منتخبنا الوطني ولاعب نادي القادسية السابق خلف السلامة إعجابه بالمستوى الفني الذي قدمته أغلب المنتخبات في كأس العالم، وقال: «جاءت المباريات مثيرة ومشوقة في تفاصيلها سواء في دور المجموعات (التمهيدي) أو في الدور ثمن النهائي، ونأمل أن نشاهد مستويات أفضل في الأدوار الإقصائية المقبلة، كما كانت المفاجآت حاضرة سواء من المنتخبات العربية التي سجلت حضورا متميزا، أو المنتخبات الآسيوية والأفريقية التي أكدت علو كعبها وتطورها من الناحيتين الفنية والبدنية، ما مكنها من تحقيق نتائج متميزة في البطولة الأهم والأكثر شعبية في العالم».



ولفت إلى أن منتخبات القارة الأوروبية واللاتينية التي خسرت في الدور التمهيدي من فرق آسيوية وأفريقية لا يرجع السبب بالضرورة إلى تراجعها الفني، وإنما لتطور المنافس بالدرجة الأولى.

وذكر السلامة أن المنتخب المغربي يعد من بين أفضل المنتخبات المشاركة في البطولة، فقد قدم أداء فنيا عاليا، وثباتا تكتيكيا في أغلب مبارياته، بغض النظر عن التقلبات الفنية التي شهدتها كل مباراة على حدة، وتأهله إلى الدور ربع النهائي جاء مستحقا وبجدارة، كما أن أداء المنتخب البرازيلي كان مبهرا من الناحية الفنية، عبر الانسجام الكبير للاعبين.



وأكد أن قطر حققت العلامة الكاملة في استضافتها للمونديال، حيث: «قدموا نسخة متكاملة، وحصدوا النجاح من جميع أطرافه، وكسروا الحاجز ليفتحوا المجال واسعا لدول الشرق الأوسط».