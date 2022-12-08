



محمود: تقييم الحكام مرتفع.. وأغلب القرارات صائبة









أكد الحكم الدولي علي محمود أن مونديال 2022 لم يشهد قرارات تحكيمية أثرت سلبا على أي مباراة، وجاءت قيادة جميع الحكام للمباريات جيدة، فقد كانوا حاضرين بشكل قريب من الكرة، وجاءت قراراتهم منصفة وعادلة بدرجة كبيرة، وعليه أعتقد أن التقييم العام للحكام مرتفع، وإن كانت هناك من أخطاء فهي لا تكاد تذكر ولم تؤثر سلبا على النتيجة النهائية لأي مباراة سواء في الأدوار التمهيدية أو دور الـ 16.



وأشار محمود إلى أن تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) جاء قليلا جدا في البطولة، ولم نشهد سوى حالتين أو ثلاث على الأكثر، وكان اللجوء إلى الـ «VAR» مستحقا للفصل في قرارات تبدو جدلية، وتحمل أوجها عدة.



وأضاف أن المونديال جاء مثاليا من الناحية التحكيمية، وهذا يرجع إلى العقلية الاحترافية التي يتمتع بها اللاعبون، وكذلك جودة الحكام، والشروط التي فرضها البلد المنظم، والتقنيات التكنولوجية المساعدة التي وفرها القائمون على البطولة، ما ساهم في نجاح مهمة الحكام.



وشدد محمود على أن كأس العالم في نسختها الحالية تعد أفضل بطولة على الإطلاق. وقال: «قطر أتعبوا من بعدهم، وتفوقوا على جميع من سبقهم، بعمل متقن جاد، وقد أدرت إحدى المباريات في شهر أغسطس الماضي في الدوحة، كانت درجة الحرارة في الملعب دون 20 درجة، فيما كانت خارج الستاد تتجاوز 45 درجة مئوية».





دهيليس: تطور الكرة الآسيوية والأفريقية وراء تقارب المستوى









أشاد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل محمد دهيليس بتنظيم قطر لكأس العالم، ونجاحها منقطع النظير في جميع تفاصيل المونديال، وقال: «جاءت المستويات الفنية في المونديال متقاربة بشكل كبير، وشهدنا العديد من النتائج التي تعد لافتة، مثل فوز السعودية على الأرجنتين، والكاميرون على البرازيل، وتونس على حامل اللقب فرنسا، واليابان على ألمانيا، وذلك مرده إلى التطور الفني الكبير الذي شهدته منتخبات أفريقيا وآسيا، وليس تراجع أداء الفرق الكبيرة، كما أن العديد من لاعبي القارتين أخذ طريقه إلى القارة الأوروبية حيث المستويات الفنية المتقدمة، والمنافسة القوية طوال الموسم في مختلف المسابقات، وعليه شهدنا ذلك التقارب الفني، وجاءت النتائج مفاجأة للكثيرين، وإن كانت كرة القدم تحمل المفاجآت دائما».



وذكر دهيليس أن إحدى أبرز سمات كأس العالم الحالية تتمثل بظهور الرغبة القوية للاعبين في تحقيق الفوز، وهو ما شكل عاملا مساعدا مهماً لدى العديد من الفرق بالإضافة الى جاهزيتها الفنية والبدنية، نظرا لكون البطولة جاءت في منتصف الموسم، ومن أبرز السمات الفنية الواضحة أيضا في البطولة اعتماد العديد من المنتخبات على الضغط العالي في مواجهة خصومها.



جابر: لا نجوم جدداً في المونديال.. والقطريون أعجزوا من بعدهم









أشار لاعب منتخبنا الوطني السابق والمدرب الوطني نواف جابر إلى أن المونديال خلا من ظهور نجوم جدد، باستثناء الظهور المفاجئ للمهاجم البرتغالي غونكالو راموس صاحب الثلاثية «هاتريك» في مرمى سويسرا بدور الـ 16. وطغا على البطولة اللعب الجماعي، عوضا عن المهارات الفردية للاعبين، وقد رصدنا تركيز أغلب مدربي المنتخبات على الجانب الدفاعي، وعليه فقد كان أولوية لديهم، بهدف المحافظة على نظافة شباكهم، ومن ثم الانطلاق تدريجيا نحو مهاجمة الخصم وفق تكتيك بعينه، وقد أعجبت بالنهج التكتيكي لمدرب منتخب اليابان هاجيمي موريياسو والتحولات المميزة للفريق من 3-4-3 إلى 3-5-1، وتغلبه على منتخبات كبيرة.



وذكر جابر أن ثقافة اللاعب الآسيوي والأفريقي شهدت تغييرا كبيرا في السنوات الأخيرة، وقال: «الانتصارات التي سجلتها تلك الفرق تعود بالدرجة الأولى إلى تغير الفكر الكروي للاعبين، وتطورها من الناحية الفنية، وثقافة الفوز أصبحت هي الغالبة لديهم، وقد أثبت مونديال قطر إمكانية الفوز على الفرق الكبيرة بالعمل الجاد، والفكر المتطور».



وأكد أن أبرز إيجابيات كأس العالم الحالية أن تكون قطر هي البلد المضيف، فأهل الدوحة أبدعوا في كل شيء تفصيلا وإجمالا، وشرفونا عربيا وإسلاميا، بعدما قدموا صورة ناصعة البياض للحضارة العربية والإسلامية، وتكاد تكون البطولة الأولى التي بإمكان المتفرج أن يحضر مباراتين في نفس اليوم، فضلا عن التنظيم الاحترافي الرفيع الذي رفع رؤوسنا عاليا.





جراغ: مونديال استثنائي والأفضل على الإطلاق









أكد لاعب النادي العربي والمنتخب الوطني السابق محمد جراغ أن المونديال الحالي يعد الأفضل على الإطلاق تنظيميا وفنيا، وقال: «لا يمكن وصف هذه النسخة بكلمات قليلة، البطولة الحالية جاءت فوق مستوى التوقعات، استثنائية ومثالية في كل شيء، ونشكر دولة قطر قيادة وشعبا على كل ما قدمته لتظهر المونديال بأفضل صورة ممكنة، وقد سعدنا بتواجد مئات الآلاف من الجماهير المحبة لكرة القدم من مختلف دول العالم وهم سعداء وفرحون بحضورهم ومتابعتهم لمباريات منتخباتهم، وكان للضيافة القطرية الكريمة دور كبير في إنجاح البطولة.



وذكر ان من المبادرات الجميلة التي شهدتها البطولة استضافة طلبة مدرسة بلاط الشهداء بالكويت، وهذه المبادرة تعبر عن الأخوة والحرص على التفاعل الإيجابي مع جميع المبادرات الإنسانية الداعمة»، مشيرا إلى أن قطر نجحت في التنظيم، وأكدت أنها قادرة على النجاح في التحدي الأكبر.



وأشار جراغ إلى أن المهارة الفردية كانت حاضرة في المنتخب البرازيلي تحديدا، فيما ظهر التزام الفرق باللعب الجماعي في العديد من المباريات. وعن النتائج التي اعتبرها الكثيرون مفاجأة في المونديال، قال: «لا توجد مفاجآت في كأس العالم، الجميع جاهز وعلى أهبة الاستعداد لتقديم أفضل ما لديه، وعليه شهدنا مستويات ونتائج متقاربة».





السلامة: قطر كسرت الحاجز .. والمغرب الأفضل









أبدى مهاجم منتخبنا الوطني ولاعب نادي القادسية السابق خلف السلامة إعجابه بالمستوى الفني الذي قدمته أغلب المنتخبات في كأس العالم، وقال: «جاءت المباريات مثيرة ومشوقة في تفاصيلها سواء في دور المجموعات (التمهيدي) أو في الدور ثمن النهائي، ونأمل أن نشاهد مستويات أفضل في الأدوار الإقصائية المقبلة، كما كانت المفاجآت حاضرة سواء من المنتخبات العربية التي سجلت حضورا متميزا، أو المنتخبات الآسيوية والأفريقية التي أكدت علو كعبها وتطورها من الناحيتين الفنية والبدنية، ما مكنها من تحقيق نتائج متميزة في البطولة الأهم والأكثر شعبية في العالم».



ولفت إلى أن منتخبات القارة الأوروبية واللاتينية التي خسرت في الدور التمهيدي من فرق آسيوية وأفريقية لا يرجع السبب بالضرورة إلى تراجعها الفني، وإنما لتطور المنافس بالدرجة الأولى.

وذكر السلامة أن المنتخب المغربي يعد من بين أفضل المنتخبات المشاركة في البطولة، فقد قدم أداء فنيا عاليا، وثباتا تكتيكيا في أغلب مبارياته، بغض النظر عن التقلبات الفنية التي شهدتها كل مباراة على حدة، وتأهله إلى الدور ربع النهائي جاء مستحقا وبجدارة، كما أن أداء المنتخب البرازيلي كان مبهرا من الناحية الفنية، عبر الانسجام الكبير للاعبين.



وأكد أن قطر حققت العلامة الكاملة في استضافتها للمونديال، حيث: «قدموا نسخة متكاملة، وحصدوا النجاح من جميع أطرافه، وكسروا الحاجز ليفتحوا المجال واسعا لدول الشرق الأوسط».