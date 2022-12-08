دارين العلي



قالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام، والمتحدثة الرسمية في الهيئة العامة للبيئة شيخة الإبراهيم إن الهيئة تجهز في المرحلة المقبلة لعدد من المشاريع البيئية التي تسعى من خلالها لتخفيف الضغط على البيئة عبر أفكار خلاقة متنوعة تساهم في رفع التوعية البيئية.

ولفتت الإبراهيم في تصريح خاص لـ «الأنباء» إلى انه من ضمن هذه المشاريع التي تدرسها حاليا التنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية والمراكز الحيوية والمجمعات التجارية لوضع جهاز خاص بها للمساهمة في فرز النفايات البلاستيكية والزجاجية والمعادن من المصدر.

وقالت إن هذا المشروع سيتم بدعم من الصندوق البيئي حيث سيتم توزيع الأجهزة على الجمعيات والتي تعمل كمكابس لضغط عبوات المياه البلاستيكية مثلا تمهيدا لنقلها لشركات إعادة التدوير، لافتة إلى أنه بالفعل تم توفير عدد من الأجهزة للبدء بتجربتها تمهيدا لتعميمها على مختلف المراكز في البلاد.

وأوضحت الإبراهيم انه يتم حاليا دراسة كيفية تحفيز المستهلكين للبدء بفرز النفايات البلاستيكية والزجاجية والمعادن من المصدر حيث يقوم المستهلك بتجميعها والتوجه نحو المركز لوضعها في الجهاز الذي سيقوم بتحديد قيمتها وإخراج مقابل كتذكرة خصم على المشتريات او نقاط شراء من الشركات المساهمة او الجمعيات التعاونية تحدد وفق الكميات التي سيتم التخلص منها.

ولفتت الى ان التنسيق يتم حاليا مع المراكز التجارية والجمعيات التعاونية لتحديد هذه الإجراءات قبل تفعيل العمل بالأجهزة.