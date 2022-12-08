

القاهرة - مجدي عبدالرحمن



وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها امس برئاسة النائب علاء عابد، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط، وذلك باستبدال نص المادة الأولى من هذا القانون.

وينص التعديل على أنه، يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 2022، يمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية «تحيا مصر - واحد» بميناء دمياط لشركة دمياط اليانس لمحطات الحاويات تحت التأسيس شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة شركة المشروع والمنبثقة عن التحالف «وانت شيب هباك لويد هابي كلويد» وفق أحكام العقد الموقع بتاريخ 18/5/2022 المرفق لهذا القانون والجدول والجداول الملحقة به.



وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر (1) بميناء دمياط.