

القاهرة ـ خديجة حمودة



شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي امس اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية التي تشمل الكلية الحربية، والكلية البحرية، والكلية الجوية، وكلية الدفاع الجوي، وكذلك الكليات العسكرية التي تشمل الكلية الفنية العسكرية، وكلية الطب بالقوات المسلحة، والكلية العسكرية التكنولوجية، وكان في استقباله بمقر الكلية الحربية القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي.



وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي شاهد، عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية بالأكاديمية والكليات العسكرية، كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي يحصل عليها وصولا لكشف الهيئة، حيث تمنى للطلبة المتقدمين كل التوفيق والنجاح لنيل شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة واجتياز الاختبارات التي تتم وفق أحدث المعايير العلمية الدقيقة بكل حيادية وتجرد التي تتمسك بها القوات المسلحة في انتقاء أفضل العناصر من شباب مصر الواعد ليكونوا الدرع الحصينة للوطن، بجانب زملائهم في أكاديمية الشرطة، ويشدد عليهم بأن يكونوا قدوة لجميع شباب وأبناء مصر باعتبارهم جزءا أصيلا من المجتمع.



وناقش الرئيس السيسي، الطلبة المتقدمين للأكاديمية والكليات العسكرية من خلال حوار مفتوح حول أهم التحديات والقضايا الإقليمية والشواغل الدولية وعلاقات مصر الخارجية، وكذلك جهود الدولة على المستوى الداخلي في إطار التنمية الشاملة.