

القاهرة - هالة عمران



قال د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تعي أن هناك ارتفاعا في الأسعار، مؤكدا: «نحاول تخفيف العبء عن المواطن، والحكومة تتحمل عن المواطن الزيادات ودعم الفئات التي تحتاج دعم».

وأوضح رئيس الوزراء - بحسب اليوم السابع - أن هناك خطة لوضع تصور لتوفير العملة الصعبة الفترة المقبلة حتى 30 يونيو 2023، مشيرا إلى أن كل الإجراءات ليس بالضروري الإعلان عنها.



وأوضح رئيس الوزراء أنه تم تشكيل لجنة عليا لوضع تصور للمؤتمر العالمي للترويج للاستثمار في مصر في النصف الأول من عام 2023، موضحا أن المستثمر الذي يرغب في الحصول على الرخصة الذهبية ستقدم مباشرة لمجلس الوزراء لاختصار المسافة والإجراءات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، موضحا أن العام الماضي تم جذب 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية محددة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، موضحا أن تمكين القطاع الخاص عملت الحكومة وفق أكثر من محور بوثيقة سياسة ملكية الدولة.